5 «focos rojos» de violencia familiar en Tampico

La incidencia de este delito se concentra principalmente en cinco sectores de la ciudad, donde ya se refuerzan las estrategias de atención y prevención

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

​

La violencia familiar en Tampico tiene puntos críticos plenamente identificados; según lo dio a conocer Libby Zacil Adame Estrada, directora del Instituto de la Mujer.

Dijo que la incidencia de este delito se concentra principalmente en cinco sectores de la ciudad, donde ya se refuerzan las estrategias de atención y prevención.

​La funcionaria expresó que con base en los reportes recibidos por la dependencia, las colonias con mayor problemática son:​Cascajal, ​Jesús Elías Piña, ​ Solidaridad, Voluntad y Trabajo.

​»Cascajal, Jesús Elías Piña, La Borreguera o Solidaridad, Voluntad y Trabajo, entre otras»

Adame Estrada informó que durante el último mes (del 2 de enero al 3 de febrero), el Instituto de la Mujer ha brindado un total de 34 asesorías jurídicas,en su mayoría por violencia familiar y también por guarda y custodia, pensiones alimenticias y abandono de obligaciones.

​Sobre los expedientes recientes, la directora señaló:

​»De estos 34 casos que yo he atendido del 2 de enero al 3 de febrero, seis son por violencia familiar y ya está interpuesta una denuncia»

​A pesar de la complejidad del panorama, se estima una disminución del 3% en las denuncias en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que sugiere un ligero avance en la cultura de la prevención o en la efectividad de las intervenciones.

​Para facilitar el acceso a la justicia, el pasado 26 de enero, especialistas en derecho y psicología, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, acudieron al fraccionamiento Jesús Elías Piña.

El objetivo fue orientar a las víctimas para que interpongan sus denuncias ante la Fiscalía Especializada correspondiente.

​Finalmente, Adame Estrada recordó que el Instituto mantiene activa la conmemoración del «Día Naranja» cada día 25, como una estrategia permanente para visibilizar y erradicar las violencias contra mujeres y niñas en el municipio.