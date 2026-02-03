Carro queda atorado en barandal tras fuerte choque

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

Un automóvil terminó incrustado en el barandal de un puente y a punto de caer a una laguna luego de chocar en el camino vecinal hacia el ejido 3 de Mayo.

El accidente ocurrió cuando el conductor del vehículo compacto invadió el carril contrario y chocó contra una camioneta de carga.

El presunto responsable del percance fue identificado como Ismael «N», de 43 años, quien manejaba un Chevrolet Beat modelo 2018 en color gris plata.

Al perder el control de su unidad, el hombre colisionó casi de frente contra una camioneta Ford F-150 propiedad de José Juan «N», de 65 años.

A consecuencia del fuerte impacto, el Chevrolet Beat salió proyectado hacia una de las orillas del puente que cruza la zona.

La unidad quedó atorada en el barandal de protección, lo que evitó que el coche y su ocupante terminaran en el agua.

Elementos de seguridad y vialidad acudieron al sitio para tomar conocimiento del hecho. Tras la revisión de los involucrados, los oficiales informaron que no hubo personas lesionadas, por lo que solo se reportaron daños materiales de consideración en ambas unidades y en la infraestructura del puente.