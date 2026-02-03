Dejó el hospital por su cuenta y regresó después con fractura de cráneo

Autoridades locales mantienen abierta la investigación para localizar a los parientes del afectado y determinar la mecánica del accidente que lo mantiene en cuidados críticos

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Un hombre identificado como Fernando “I” se encuentra en estado crítico tras abandonar el Hospital Torre Cantú de Altamira por su propio pie y ser localizado horas más tarde con heridas de gravedad en la vía pública.

El paciente, quien inicialmente ingresó el 1 de febrero en estado de ebriedad, decidió retirarse del área de urgencias sin recibir el alta médica formal.

Tras su salida voluntaria, bomberos voluntarios lo hallaron a la altura de La Retama con signos de haber sido atropellado.

Debido al impacto, el lesionado reingresó al hospital con un deterioro neurológico severo y probables fracturas en el cráneo, lesiones que ponen en riesgo su vida.

El personal médico informó que, en su primera visita, el sujeto llegó aparentemente acompañado por su exesposa. Sin embargo, al momento de su segundo ingreso Fernando “I” permanecía sin identificaciones y sin familiares que estuvieran al pendiente.

Elementos de la Policía Investigadora tomaron conocimiento del hecho el 2 de febrero al reportarse que el hombre fue trasladado a la unidad de terapia intensiva.

Debido a que no se contaba con datos sobre el responsable del atropellamiento ni el lugar exacto del percance, se solicitó la intervención de la Fiscalía General de Justicia.

El agente del Ministerio Público ya ordenó las diligencias pertinentes y los peritajes necesarios para esclarecer los hechos ocurridos en la vía pública.

Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para localizar a los parientes del afectado y determinar la mecánica del accidente que lo mantiene en cuidados críticos.