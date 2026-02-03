Familiares de cadete desaparecido bloquearon Avenida de la Industria de Altamira

El bloqueo parcial inició a las 07:00 horas, a la altura del fraccionamiento Náutico Residencial, en dirección de sur a norte, lo que provocó afectación al flujo de vehículos.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Familiares y amigos de Miguel Darío Becerra Chávez realizaron una protesta y bloqueo parcial sobre la Avenida de la Industria en Altamira para exigir respuesta de las autoridades ante su desaparición. Con pancartas y lonas, el grupo de manifestantes estuvieron sobre la avenida para visibilizar el caso del joven cadete, de quien no se tiene rastro desde el pasado 20 de octubre del 2025.

Los participantes extendieron mensajes dirigidos a la Secretaría de Marina. En las mantas se lee la petición de apoyo para la localización del estudiante de quinto año, subrayaron que a casi cuatro meses de la desaparición, aún no existe una respuesta oficial sobre su paradero.

De acuerdo con las fichas de búsqueda exhibidas durante la manifestación, Miguel Darío Becerra Chávez tiene 22 años de edad, mide 1.67 metros y es de complexión delgada. Como característica particular, su familia menciona una cicatriz en la cabeza.

Los manifestantes señalaron que la protesta sobre esta vía principal busca presionar a las instituciones correspondientes para que intensifiquen las labores de búsqueda.

La falta de avances en la investigación mantiene a la familia en una situación de incertidumbre, por lo que hicieron un llamado directo a las fuerzas federales para que intervengan de manera efectiva en el caso.

El señor Miguel Becerra, padre del joven explicó que el 20 de octubre, la escuela naval de la Ciudad de México les informó que su hijo estaba desaparecido.

“En la escuela nos dijeron que la última ubicación marcaba en Aldama y nos dijeron que teníamos que poner la denuncia por desaparición”.

La última vez que habló con él fue el 19 de octubre y le mencionó que estaría ocupado toda la semana, incluso había comprado boletos para el cine ya que iría con su novia.

Puntualizó que su hijo no tenía motivos para viajar a la zona y “en la escuela solo nos dicen que se perdió, que está desparecido y no llegó a sus prácticas a un hospital civil en la Ciudad de México”.