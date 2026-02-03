Motociclista es derribado por auto

El operador del vehículo de dos ruedas sufrió un golpe en una rodilla y raspones en algunas partes del cuerpo.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por no hacer alto en un cruce del centro de Tampico, un automovilista impactó a un repartidor de Didi Food, el cual terminó en el pavimento.

La colisión tuvo lugar la noche del lunes, en calle Emilio Carranza con calle 20 de noviembre, a unos metros del palacio municipal.

El conductor de un Chevrolet Aveo en color azul transitaba sobre la calle Carranza y al arribar a esa intersección, ignoró un señalamiento fijo de alto ubicado en ese sitio por lo que al seguir su camino chocó con el motorista al cual proyectó contra el suelo.

Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas llegaron para valorar al lesionado quien presentaba dolor en la pierna derecha.

Luego de atenderlo, se determinó que no ameritaba traslado a un hospital debido a que las lesiones no eran de gravedad.

Personal de Tránsito tomó conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.