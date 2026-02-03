Ni imposiciones ni unilateralidad: Desarrollo Urbano garantiza que el Plan Territorial de Tampico escuchará a las colonias

La directora de Desarrollo Urbano, Evangelina Alejandra Montalvo, aclaró que el documento no es definitivo y que el proceso ha sido incluyente.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El futuro urbano de Tampico se encuentra por entrar en su etapa de definiciones.

Este jueves 5 de febrero concluye oficialmente el periodo de Consulta Pública para la integración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una herramienta jurídica que determinará desde la altura de los edificios hasta las zonas comerciales de la ciudad.

Ante las recientes inquietudes y protestas de representantes de 26 colonias residenciales, la directora de Desarrollo Urbano, Evangelina Alejandra Montalvo, aclaró que el documento no es definitivo y que el proceso ha sido incluyente.

La funcionaria consideró que el descontento obedece a posibles confusiones técnicas, reiteró que el POT se nutre de la participación de colegios de profesionales, académicos y la sociedad civil.

«Desde el cabildo se anunció para que participaran. Tuvimos la presencia de muchos representantes de colonias a los que se atendió en sus dudas, creo que es más bien falta de comunicación en cuanto a los términos… no es un documento que esté terminado, el día 5 termina la consulta precisamente termina ese periodo para recibir opiniones»

Uno de los puntos clave del Plan es la actualización de las densidades y capacidades de construcción según la infraestructura actual de la ciudad.

Lejos de ser una imposición, el POT busca adaptar el crecimiento.

«Poder ordenar la ciudad con los alcances que ahorita tenemos… en áreas que a lo mejor antes se permitían 10 niveles y ahora la infraestructura nos da para seis, se harán seis. Esos son los ajustes que se trabajan»,

La funcionaria municipal expresó que el plan también define la ubicación estratégica de comercios.

La Dirección de Desarrollo Urbano señaló que el proceso garantiza que ninguna colonia se vea afectada negativamente y que todas las inquietudes recibidas, tanto en los talleres como vía digital, tendrán respuesta antes de cualquier avance.

«No es un documento que de manera unilateral se vaya a aprobar. Aquí sale la propuesta, estamos recibiendo todas estas inquietudes, se les responderán y serán atendidas»

Montalvo, invitó a la población a consultar el archivo completo que aún se encuentra disponible en línea.

Aunque la recepción de propuestas termina este jueves, el camino para la aplicación oficial del POT apenas comienza porque se debe llevar a cabo: una revisión técnica en la que se integrarán las observaciones ciudadanas y de expertos; la validación ya que el documento pasará por filtros de revisión institucional; además de la aprobación oficial, una vez validado por las instancias correspondientes, se procederá a su implementación legal.