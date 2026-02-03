“No insulté a nadie”, señaló la activista Guadalupe Menéndez al rechazar la sanción del IETAM por violencia de género contra regidora trans

La sanción fue impuesta luego de que Menéndez se refiriera como “regidor” a la integrante trans del Cabildo de Tampico, Lorena Ortiz Ramírez

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Tras ser amonestada y registrada por seis meses en los padrones Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, Guadalupe Menéndez Balderas, presidenta de Ciudadanos Artículo 39 A.C., rechazó la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), al asegurar que no insultó a nadie y no se disculpará.

La sanción fue impuesta luego de que Menéndez se refiriera como “regidor” a la integrante trans del Cabildo de Tampico, Lorena Ortiz Ramírez.

La activista aclaró que sí ofreció disculpas a la edil Carmen Díaz Barrios, quien dio lectura al oficio presentado por la asociación.

“Claro que no… ¿de qué me voy a disculpar? Si uno comete un error se disculpa, no he insultado a nadie; si esa persona se siente insultada es su problema, no mío”

La activista reconoció: “Tengo muchísima pena con la regidor porque ella se vio involucrada en algo que no tiene nada qué ver. Carmen Díaz lo único que hizo fue leer mi escrito; en ningún momento insulté a nadie”

Menéndez Balderas dijo que existe un trato diferenciado por parte de las autoridades electorales y anunció que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de solicitar la destitución de los consejeros del IETAM.

“Voy yo como persona, no como el grupo, la cosa fue conmigo… voy a solicitar información, desconozco, no soy abogado, no sé de leyes, ¿qué posibilidades tengo? Mi idea es acusar a los cinco consejeros y que los destituyan”

Cuestionó la determinación del Instituto y negó intención de agravio.

“¿Cómo me va a parecer que me llamen la atención por algo que no hay ninguna intención de herir a nadie?”

La presidenta de Ciudadanos Artículo 39 A.C. calificó como exageradas las medidas impuestas y advirtió que reincidirá en su forma de expresarse.

“Yo voy a seguir reincidiendo porque yo hablo así; el principio activo del verbo ser es ente, el que preside es presidente, indistintamente de su sexo”

Finalmente, Menéndez Balderas señaló que recibió más de un centenar de hojas relacionadas con el procedimiento y consideró una insensatez haber sido citada a comparecer ante el IETAM en Ciudad Victoria.