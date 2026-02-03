Torta de la barda “René y su hijo Cepillín” ya tiene marca registrada

Con esto inmortalizan la marca y nadie podrá hacer uso de ella, que no esté autorizado por ellos, esta familia ha hecho prácticamente una empresa a base de este platillo típico

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Las tortas de la barda de nombre “René y su hijo Cepillín” ya es una marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI ) anunció la familia Bracamontes.

Con esto inmortalizan la marca y nadie podrá hacer uso de ella, que no esté autorizado por ellos, esta familia ha hecho prácticamente una empresa a base de este platillo típico.

“Se cumplió un sueño más, esta vez en la labor de que mi padre se sienta más orgulloso. Se registraron la botarga, el logo completo y el slogan, tal como aparece en 1928, toda la marca se registró completamente” señaló Arturo Bracamontes, hijo y nieto de los creadores de la Internacional tortas de la barda.

Una rueda de prensa dieron a conocer los detalles del registro de las tres marcas estuvieron Arturo, Jonathan Bracamontes y Mayra Guerra integrantes de la familia heredera de la marca Tortas, de la barda de René y su hijo Cepillín.

“Es un orgullo, esto que se ha logrado, gracias a mi señor padre, que empieza con mi abuelo y mi bisabuelo, es una emoción lo que es la marca registrada, como un sello único” señaló Jonathan

Bracamontes.

De esta manera nadie podrá utilizar esta marca y que le pertenece al cien por ciento.No tienen contemplado la venta de franquicias y también estarán registrándose de manera internacional.

Éste es un platillo que ha llevado por todo el mundo, el nombre de TAMPICO, esa mezcla de pan francés, frijoles, jamón, cebolla, tomate, queso blanco, queso de puerco, con un toque de una deliciosa y picosa salsa verde con chicharrón.