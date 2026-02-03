Transporte público del sur de Tamaulipas, al borde del colapso: rezago, omisión y urgencia de cambio

Al abrir el análisis, Lubín Jiménez Horak calificó el tema como “una caja de Pandora”, al concentrar conflictos que afectan por igual a usuarios, operadores y concesionarios

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El transporte público en la zona conurbada Tampico–Ciudad Madero–Altamira atraviesa una crisis estructural marcada por el rezago histórico, la falta de autoridad y una modernización que no pasa del discurso, coincidieron periodistas durante el programa de opinión de MVS Noticias Tampico, conducido por Lubín Jiménez Horak.

Al abrir el análisis, Jiménez Horak calificó el tema como “una caja de Pandora”, al concentrar conflictos que afectan por igual a usuarios, operadores y concesionarios.

“Es una historia de nunca acabar, pero urge que tenga un epílogo favorable para la mayoría”

La periodista Anahy Meza, de Milenio, expuso como punto de partida el estudio Radiografía del Transporte Público para Ciudades Mexicanas 2025, del Centro Mario Molina, el cual coloca a la conurbación de Tampico entre los seis peores sistemas del país, e incluso en algunos indicadores, en el último lugar.

Por su parte, José Luis García Castillo, de Reporte Noreste, advirtió una violación abierta a la normatividad.

“Se está violando la ley y pareciera que hay una percepción de complicidad por parte de la autoridad, puesto que es evidente a los ojos de todos las irregularidades en las que diariamente vemos circular este tipo de unidades”, expresó.

Mario Prieto, de La Razón, subrayó el impacto social del deterioro del servicio.

“Son cerca de 350 mil personas las que usan diariamente el transporte público en la zona sur y cerca de un millón de viajes diarios, pero la calidad queda muy en entredicho; está obsoleto, no tenemos que ser expertos para saber que está chatarra, que está viejo el transporte público”

Sobre la modernización, los panelistas coincidieron en que ha quedado solo en promesas.

García Castillo destacó los planes del Gobierno de Tamaulipas para renovar la Subsecretaría de Transporte, eliminar 4 mil concesiones inactivas e integrar un sistema BRT, aunque advirtió que la depuración debe ser real.

“La limpia debe ser auténtica, no cosmética, para que se vea un cambio que beneficie a todos”, puntualizó.

Anahy Meza señaló que el problema central es la falta de autoridad.

“Hay una total ausencia de autoridad… y también la intervención de la delincuencia, que es un golpe duro para todos”

Agregó que en Altamira persiste el transporte pirata que cobra sin control.

La periodista urgió la participación federal.

“Se necesita la intervención del gobierno federal, porque las autoridades locales solas no lo van a hacer; les van a tener miedo… parecería que están sometidas a los poderes fácticos”

Mario Prieto remarcó que la solución requiere capacitación y corresponsabilidad.

“Todos deben participar”

Como cierre, Lubín Jiménez lanzó el cuestionamiento:

“¿Los alcaldes que no están colocados en los zapatos del usuario y del concesionario están divagando políticamente?”, pregunta con la que los panelistas coincidieron.