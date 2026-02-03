Vecinos de zonas residenciales demandan que no se modifique el Plan de Ordenamiento Territorial

Explicaron que la llegada de nuevos negocios a colonias residenciales afecta el entorno con inseguridad y falta de infraestructura básica

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Habitantes de 26 sectores pertenecientes a la organización colonias residenciales unidas de Tampico protestaron este martes en la plaza de Armas para pedir al cabildo que no se modifique el uso de suelo en el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que permite la construcción vertical a través de edificios.

Sara Ramírez Barrón, Marcela Navarro, Marco Antonio Pérez Betancourt, Laura Garmendia de Wild, Carlos Wild Santamaría explicaron que la llegada de nuevos negocios a colonias residenciales afecta el entorno con inseguridad y falta de infraestructura básica calculó que tan sólo en Lomas de Rosales 14 mil personas de aproximadamente 5 mil viviendas serán afectadas.

«Estamos pidiendo que no se cambie ni una coma al uso de suelo, al POT al uso de suelo residencial porque ya estamos muy afectados. Los negocios que están ya están en la zona de uso de suelo donde deben y pueden estar, pero más ya no se puede. No es que no podamos crecer para arriba no hay la infraestructura agua, Luz, drenaje, seguridad, calles deplorable, tráfico, servicios públicos. En Lomas de Rosales flotante, negocios, todos unas 14 mil personas. En una esquina autorizan tal negocio no hay un solo cajón de estacionamiento, hay choques, provocan demasiados problemas paseo Lomas y Faja de Oro se hizo un eje vial como tal no se le ha invertido estamos creciendo sin orden»

Pérez Betancourt uno de los manifestantes especialista en ingeniería explicó que a través de un oficio habitantes de las 26 colonias residenciales, solicitan atención a seis puntos:se tenga por presentada la oposición formal al programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; se suspenda cualquier acto de autorización del Programa de Ordenamiento hasta que se garantice un proceso de consulta ciudadana efectivo; elaboración y difusión de estudios de impacto ambiental, social y de salud pública.

«Si se da la viabilidad de lo que que estamos pidiendo que sea de acuerdo al marco legal»

Expresaron que: «Técnicamente no hay una persona que haga los cálculos con recursos para ver si ese proyecto son suficientes y si no se tiene para sacar esos recursos ese proyecto no va a funcionar. Todo el tiempo no han escuchado la voz de la ciudadanía»

Acudieron a entregar un oficio al cabildo porteño; a la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya así como a Obras Públicas y Desarrollo Urbano; dijeron querer dialogar, para establecer acuerdos sin hacer desorden.