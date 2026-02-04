Auto se impacta contra portón de secundaria Melchor Ocampo en Ciudad Madero

El conductor habría confundido el acelerador con el freno y chocó contra el acceso trasero del plantel; no se reportaron personas lesionadas.

Otilio Nuñez

Inexperto conductor que aparentemente confundió el pedal del acelerador por el freno de su automóvil, terminó estrellándose contra el portón trasero de la escuela secundaria número uno «Melchor Ocampo» de Ciudad Madero.

El fuerte percance donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas, ocurrió la noche de este viernes sobre la Privada Ipres, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle 13 de Enero de la colonia Benito Juárez, sitio al que se movilizaron elementos de tránsito para tomar conocimiento de los hechos.

Con daños en el frente terminó el vehículo Ford Fiesta color rojo con placas de Tamaulipas, en el que su conductor se desplazaba por la privada Ipres, y ante la falta de pericia al conducir terminó perdiendo el control y proyectándose contra el portón trasero de la institución educativa.

Una de las láminas de las estructuras de fierro fue desprendida por el golpe, sin que por fortuna resultara alguna persona lesionada, acudiendo también en apoyo personal de Protección Civil, en tanto los elementos de vialidad realizaron un acuerdo para la reparación de los daños materiales generados por el accidente.