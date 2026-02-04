Carnaval Conurbado 2026 impulsa ocupación hotelera en el sur de Tamaulipas

El Carnaval Conurbado 2026 ya impulsa la ocupación hotelera en el sur de Tamaulipas, con mayor llegada de visitantes de Nuevo León, Veracruz y la región huasteca, informó la Asociación de Hoteles.

Cynthia Gallardo

La Razón

La celebración del Carnaval Conurbado 2026 ya comienza a reflejarse en el sector hotelero del sur de Tamaulipas con un incremento en la ocupación de habitaciones derivado de la llegada de visitantes provenientes de Nuevo León, el norte de Veracruz y la región huasteca, informó Sergio Jorge Marón Ceja, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas.

El líder hotelero expresó que en la zona conurbada se cuenta con 2 mil 800 habitaciones distribuidas en 34 hoteles, a los que este año se sumaron tres nuevos establecimientos, ampliando la capacidad de atención a turistas que arriban con motivo del Carnaval.

Marón Ceja dijo que la promoción del evento no se limita al estado, sino que se ha extendido a otras entidades del país con el objetivo de atraer a más visitantes de distintas regiones.

“Definitivamente sí, es el segundo año que se hace; ahorita sería un poco falso decir alguna cifra. Seguimos en espera, apenas estamos en etapa de promoción, pero sí nos genera ocupación. Ojalá, como quisiéramos nosotros, algo nos ha de tocar”

Expresó que los principales mercados emisores de turistas hacia el sur de Tamaulipas provienen de entidades y ciudades cercanas donde no se realizan eventos de esta magnitud.

“Del estado de Nuevo León, la zona de las Huastecas, norte de Veracruz, Ciudad Valles, de lugares cercanos que no tienen este tipo de eventos. Sí nos visitan y nos visitan mucho; Monterrey es número uno, San Luis Potosí son las ciudades que más nos visitan”

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas reiteró que el sector se suma de manera activa a la promoción del Carnaval Conurbado 2026, al considerar que se trata de una oportunidad para posicionar a la región como un destino atractivo y competitivo.

“Va a ser un ambiente festivo de música, color, gastronomía y esperamos que la gente nos voltee a ver. Si ya conocen otros destinos, que vengan a visitarnos; estamos muy contentos y esperanzados de que nos visiten”

Finalmente, Marón Ceja confió en que el Carnaval Conurbado motive a visitantes de otras regiones del país a conocer el sur de Tamaulipas, fortaleciendo la actividad turística y la economía local durante la temporada.