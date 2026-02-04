CETis 78: avanza hacia un entorno escolar más seguro

Tras un episodio que generó atención nacional, el CETis 78 de Altamira implementó un sistema digital de acceso y seguimiento escolar, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la comunicación con madres y padres de familia.

Por Mario Prieto.

De ser uno de los Cetis más violentos del país, ahora el Nunero 78 pasó a ser uno de los más seguros y se encuentra en el municipio de Altamira.

El pasado 17 de septiembre del año 2025, se viralizó una riña Campal, donde estudiantes casi linchan a su director, pero ahora todo cambio en esta escuela del nivel preparatoria pues cuentan con un sistema digital de ingreso y asistencia a la institución de nombre Nexo escolar, por medio de su rostro.

“Lo que sucedió es algo realmente que se salió fuera de control, pero que no representa la grandeza del Cetis 78, Hemos hecho algunos cambios y mejora” expresó el director ee esta escuela, Humberto Meléndez

Torres.

La trifulca donde estudiantes dieron una golpiza al entonces director, Julio Barrón, que la replicaron medios de comunicación de todo el pais, y que un mes despues de los hechos dejo como saldo 19 alumnos suspendidos, Prácticamente ha quedado en el pasado.

Aunque apenas han pasado 4 meses, el nuevo director, junto a maestros y padres de familia están trabajando para que las cosas mejoren de raiz, por eso decidieron invertir, con recurso proveniente de los padres de familia, en este moderno sistema que ayudará a muchas cosas, de entrada a evitar que estudiantes se hagan la pinta a la escuela.

“Detecta el sistema, la alumno se pone en verde Para que tú puedas pasar, te da un acceso y se registra en una plataforma que ya está en funcionamiento. Se llama nexo escolar” explicó el director.

Los padres de familia, desde su celular, tendrán acceso a esta información , de manera oportuna y a la mano, tanto de las asistencias del alumno, como de las calificaciones que lleva en cada una de sus materias, para que ellos estén enterados del nivel académico de sus hijos y no se vean sorprendidos, al final del semestre, con materias reprobadas.

También servirá para tener un canal de comunicación directo para cualquier notificación sobre la conducta o alguna reunión de padres de familia.

“Ya está listo desde la semana pasada ahora lo que voy a hacer es una reunión padres de familia. Ya está por ahí un tutorial en la página de la escuela para ver los pasos que se necesitan para bajar esa plataforma” señaló.

Es uno de los Cetis más poblados de la zona sur de Tamaulipas, pues cuentan con un promedio de 1,500 alumnos y tienen una población cercana a los mil padres de familia.

Hoy el Cetis 78, nos presume un clima de tranquilidad y seguridad para sus maestros y sus estudiantes . Su director amaga con ,pronto viralizar nuevamente el Cetis, pero ahora con la historia de estudiantes de excelencia, y no con notas amarillistas.