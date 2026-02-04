COMAPA SUR mantiene el ritmo de reposición de pavimento tras obras hidráulicas

COMAPA Sur avanza en la reposición de pavimento tras obras hidráulicas en Tampico, con trabajos recientes en la colonia Estadio y acciones en Barandillas e Insurgentes para mejorar drenaje, vialidades y servicio a la población

COMAPA SUR continúa avanzando de manera sostenida en la reposición de pavimento en los sectores donde se han realizado trabajos de mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura hidráulica, como parte de su compromiso con el mejoramiento de los servicios y la movilidad urbana.

En ese contexto, recientemente se llevó a cabo la reposición de concreto en la calle Alberto Flores, de la colonia Estadio, donde previamente se ejecutaron labores de rehabilitación de un colector de drenaje de 18 pulgadas, acción que permite optimizar el desalojo de aguas residuales, prevenir escurrimientos y prolongar la vida útil de la red sanitaria, brindando mayor seguridad y bienestar a los habitantes del sector.

Es importante destacar que el organismo ha desarrollado un programa de rehabilitación integral de la red hidrosanitaria en la colonia Estadio, así como en las colonias aledañas Castores y Cedros, lo que contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema, reducir incidencias y elevar la calidad del servicio para la población.

Asimismo, durante la presente semana se han realizado trabajos de reposición de pavimento en las colonias Barandillas e Insurgentes, en el municipio de Tampico, acciones que forman parte de un programa permanente orientado a restablecer las vialidades intervenidas, mejorar la imagen urbana, facilitar el tránsito vehicular y peatonal, y garantizar que las obras hidráulicas se traduzcan en beneficios duraderos para la comunidad.