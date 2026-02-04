Cuantiosos daños deja choque entre carro y microbús

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Un microbús del transporte público y un automóvil particular quedaron destruidos de la parte frontal, al chocar en un cruce de la colonia Borreguera en Tampico, la noche del martes.

Tres pasajeros, entre ellos una embarazada, fueron valorados por Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas.

El brutal encontronazo ocurrió en calle India con Colombia de ese populoso sector.

Un Renault en color negro y un micro de la ruta Enrique Cárdenas por Universidad participaron en el percance.

El coche circulaba por la calle Colombia y una vez que llegó a la intersección, no hizo el alto que le marcaba un señalamiento fijo por lo que al continuar su camino, se impactó con fuerza con la unidad del transporte público, resultando ambos con daños en la parte frontal.

Tras recibir el reporte correspondiente, cuerpos de emergencia como Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas y SINAREM se trasladaron al sitio del encontronazo.

Fueron valoradas una embarazada y dos personas más que viajaban en el bus.

Por fortuna, no fue necesario su traslado a hospitales de la zona.

Del hecho vial tomaron conocimiento elementos de Tránsito Tampico.