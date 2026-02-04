Descarta SET brote de sarampión en escuelas de Tamaulipas; no hay casos confirmados

Autoridades educativas llaman a la calma y mantienen vigilancia sanitaria ante reportes nacionales

Cynthia Gallardo

La Razón

Pese a la detección de sarampión a nivel nacional, en Tamaulipas no existe ningún brote ni casos confirmados en planteles educativos, aseguró el secretario de Educación en el estado, Miguel Ángel Valdez García, al descartar cualquier riesgo inmediato para la comunidad escolar.

El funcionario dijo que se registraron reportes preliminares que generaron sospecha ya fueron revisados por la autoridad sanitaria y no corresponden a sarampión.

“No hay todavía ninguno, el informe que dio el señor secretario tenía algunas características posibles coincidentes con sarampión ya quedó descartado. No hay ningún caso en ninguna de las escuelas de Tamaulipas”

Valdez García explicó que si bien cinco estados del país han confirmado casos y aplicado medidas sanitarias incluido el cierre parcial de clases; en Tamaulipas, la situación se mantiene bajo control y sin necesidad de cercos sanitarios.

“Todavía no ha sido necesario un cerco sanitario pero estamos atentos. Hay cinco estados que han cerrado parcialmente clases, puede ser algo que se propague, vamos a estar muy alertas. Ahorita ningún caso, descartado”

Como medida preventiva, el titular de la SET exhortó a madres y padres de familia a no enviar a sus hijas e hijos a la escuela si presentan síntomas compatibles con sarampión: fiebre alta, tos severa, rinitis, conjuntivitis, manchas blancas en la boca (manchas de Koplik) y, posteriormente, erupción cutánea rojiza que inicia en el rostro y se extiende al cuerpo.

En esos casos, pidió acudir de inmediato al Distrito de Salud para el Bienestar.

Finalmente, dijo que si se llegara a detectar algún caso, se reforzarán de inmediato las campañas de vacunación en los planteles educativos.