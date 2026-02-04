Detienen a Serapio «N», considerado como principal generador de violencia en los municipios de Aldama, González y Estación Manuel

Las Comandancias de la IV Región Militar y 8/a. Zona Militar, dieron a conocer que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 31 de enero del presente año, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia a inmediaciones del municipio de Aldama, detuvieron a Serapio «N» alias el «Sapo» o el «R-105» y tres personas más, quienes están relacionadas con un grupo delictivo.

Además de asegurar 5 Armas de fuego (3 largas y 2 cortas), 7 Cargadores, 220 Cartuchos, 1 Granada de fragmentación y 1 Vehículo.

Serapio «N» forma parte de una célula criminal, y es considerado como el principal generador de violencia en el municipio de Aldama; además de contar con una orden de aprensión girada por parte del Gobierno de México, por lo que su detención representa un avance significativo dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para determinar su situación jurídica, continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad tamaulipeca.