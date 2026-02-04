Diputadas y activistas trazan ruta para destrabar Ley de Identidad de Género en Tamaulipas

Durante una mesa de trabajo realizada en la casa de gestión de la diputada Lucero Deosdady Martínez, legisladoras y activistas coincidieron en la urgencia de acelerar la dictaminación de iniciativas pendientes y armonizar el marco legal estatal con estándares internacionales de derechos humanos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Diputadas de la 66 Legislatura del Congreso de Tamaulipas y organizaciones de la sociedad civil consolidaron una agenda conjunta para impulsar la Ley de Identidad de Género y reformas en materia de salud integral, con el objetivo de eliminar disposiciones legales que consideran discriminatorias contra personas trans y quienes viven con VIH.

En el encuentro participaron también la diputada Cynthia Jaime Castillo y representantes de organizaciones como Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., Tendremos Alas A.C.,

La Resistencia Trans y Trabajo en Equipo LGBTTTIQ+, quienes expusieron los principales rezagos legislativos que enfrenta la población de la diversidad sexual en la entidad.

Uno de los temas centrales fue la Ley de Identidad de Género, cuyas iniciativas fueron presentadas en junio de 2025 y permanecen sin dictaminar. Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., señaló que el reconocimiento legal de la identidad de género es indispensable para garantizar el acceso efectivo a la salud, la educación y el empleo.

En materia de salud integral, se planteó la derogación del artículo 203 del Código Penal, que penaliza a personas que viven con VIH, así como la reforma al artículo 85 del Código Civil, que establece requisitos prenupciales considerados excluyentes.

Para el activista Celso Pérez Ruiz, mantener estas disposiciones “perpetúa el estigma y limita el acceso a servicios de salud”.

Como parte de los acuerdos, se anunció la realización de foros informativos y de análisis en el sur del estado y en el Congreso local, además de una segunda mesa de trabajo en Ciudad Victoria con la participación del Gobierno del Estado y la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas (CODHET).

Las diputadas coincidieron en que la 66 Legislatura enfrenta el reto de avanzar en una agenda de inclusión y garantizar que las iniciativas en materia de identidad de género y salud integral transiten hacia el pleno legislativo.

El encuentro cerró con un llamado a la unidad entre organizaciones civiles y actores políticos para fortalecer el impulso de estas reformas, bajo el argumento de que los derechos humanos deben garantizarse sin dilaciones.