Erasmo González supervisa avance de construcción de la Estación de Transferencia Madero

Supervisan en Ciudad Madero la construcción de la Estación de Transferencia de residuos, una obra de 90 millones de pesos con tecnología europea que busca hacer más eficiente y ambientalmente segura la recolección y traslado de basura.

El presidente municipal Erasmo González Robledo realizó una supervisión de los trabajos de la construcción de la Estación de Transferencia Madero (ETM), una obra que marca un avance significativo donde se estima una inversión del orden de los 90 millones de pesos y que se tiene previsto su operatividad en los meses de abril o mayo del presente año. Esta, que incorpora tecnología europea, tiene como objetivo principal optimizar la recolección y el transporte de basura hacia el relleno sanitario.

La Estación de Transferencia Madero permitirá compactar y almacenar residuos de manera segura, evitando la generación de lixiviados y reduciendo el riesgo de contaminación a través de cápsulas selladas herméticamente. Se estima que la estación ahorrará recursos al disminuir la cantidad de viajes largos y el desgaste de los vehículos recolectores; contará con tecnología de punta para minimizar el impacto ambiental y promover la separación y reciclaje de materiales.

Erasmo González también destacó que en la actualidad se trasladan diariamente 220 toneladas de desechos sólidos al relleno sanitario, lo que provoca un considerable desgaste en los vehículos y un impacto ambiental adverso. La nueva estación contará con compactadores de residuos, lo que permitirá reducir el volumen de la basura y mejorar la eficiencia en el transporte.

La tecnología aplicada en esta Estación de Transferencia Madero (ETM), permitirá mejorar la eficiencia en la recolección de residuos, reducir los costos operativos y prolongar la vida útil de los vehículos recolectores. Además, se espera que esta obra contribuya a la preservación del medio ambiente y a la protección de la salud pública en Ciudad Madero, indicó la primera autoridad.

