Febrero, mes en que aumentan los engaños de pareja en México

Cinco de cada 10 personas han tenido un encuentro casual con alguien que conoció en un bar o reunión, así como también aprovechan para celebrar su relación previo a San Valentín

CIUDAD DE MÉXICO.- Febrero es mundialmente reconocido como el mes más romántico, en muchos países se celebra el 14 como el Día de San Valentín, pero también se dice que el 13 es el Día del Infiel, ya que las parejas suelen ver a sus amantes previamente, ya que estarán ocupados en la fecha oficial.

Aunque según una encuesta de una plataforma llamada Greeden, que funciona como una app de encuentros extraconyugales líder en Latinoamérica, pensada por y para mujeres, los datos arrojan que septiembre y enero son meses que marcan el regreso a la rutina tras las vacaciones, por lo que podrían ser los motivos por los que aumentan la búsqueda de encuentros casuales y/o amantes, además de divorcios.

Lo que mencionan es que cinco de cada 10 personas han tenido un encuentro casual con alguien que conoció en un bar o reunión durante las fiestas patrias, así como dicen que durante septiembre las suscripciones a la app en busca de una relación secundaria llegan a aumentar hasta un 60%.

El 13 de febrero es el Día del infiel.

Factores por los que aumentan las infidelidades

El estudio reveló que podrían influir varios factores en la decisión de una persona de ser infiel en su relación, una de las primeras es: El peso de la rutina, ya que describen que después de las vacaciones, la vuelta a la monotonía diaria puede generar una sensación de insatisfacción en algunas parejas.

Mientras que el 55% de las personas encuestadas mencionó que la rutina, la falta de comunicación y la disminución de la pasión pueden llevar a algunos a buscar emociones fuera de la relación, o introducirse al mundo de las aplicaciones en donde es fácil conseguir una cita fugaz.

Septiembre es el mes de más infidelidad.

¿Qué dicen los mexicanos de los motivos de infidelidad?

En lo que respecta a la información de los mexicanos encuestados, especificaron que las apps les han facilitado la búsqueda de encuentros casuales o relaciones extramatrimoniales; ya que quienes desean discreción, la facilidad para conectar con personas afines y la sensación de anonimato, es por lo que se quedan en estas plataformas.

Otro de los detalles que se dan a conocer es que la mitad de los encuestados ha tenido un encuentro casual con alguien que conoció en un bar, antro o reunión durante los festejos del 15 de septiembre, así como también ha desarrollado alguna relación casual con alguien del trabajo gracias a algún tipo de fiestas que se desarrollan dentro del ambiente laboral.

Con información de HERALDO DE MÉXICO