Impulsa Pemex procesamiento récord y reduce deuda en 20 mil mdd

La petrolera nacional alcanzó 1.5 millones de barriles diarios en refinación, elevó 34% su inversión para 2026 y mejoró su perfil financiero tras más de una década.

STAFF

Ciudad de México.— El Gobierno de México informó que Petróleos Mexicanos registró en 2025 el mayor nivel de procesamiento de crudo de su historia, con 1.5 millones de barriles diarios, al tiempo que logró reducir su deuda en más de 20 mil millones de dólares y aumentar en 34% la inversión programada para 2026, equivalente a 425 mil millones de pesos.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que estos resultados reflejan el fortalecimiento de Pemex como empresa pública integrada, con mayor eficiencia operativa y orientación al interés nacional, destacando que los avances se traducen en beneficios directos para la economía del país.

Como parte del saneamiento financiero, en 2025 se avanzó en el pago a proveedores por 390 mil 203 millones de pesos y, por primera vez en once años, la empresa mejoró su calificación crediticia. La producción de hidrocarburos aumentó en más de 122 mil barriles diarios, mientras que las ventas de gasolina, diésel y turbosina crecieron casi 8% en el segundo semestre del año.

El desempeño operativo se respaldó en la operación de ocho refinerías, incluidas Dos Bocas y Deer Park, impulsadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que permitió mantener un margen de refinación positivo promedio de 12 dólares por barril y mejorar el rendimiento del sistema nacional.

En el ámbito industrial, Pemex reportó incrementos en la comercialización de azufre (89%), coque de petróleo (39%) y asfalto (25%), así como un crecimiento de 21% en la producción de fertilizantes, acompañado de la modernización de complejos petroquímicos estratégicos.

Para 2026, la empresa proyecta avanzar hacia una producción de 1.8 millones de barriles diarios, elevar la producción de gas natural a 4 mil 500 millones de pies cúbicos diarios y consolidar proyectos en energías limpias, litio e hidrógeno verde, con el objetivo de diversificar su portafolio y reducir la huella de carbono.