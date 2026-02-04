Maquilladoras en problemas

Glosas/Miguel Garay Ávila

Nos dicen y nos cuentan, desde Matamoros, que a estas alturas, los ojos y oídos del Consulado de Estados Unidos en esa fronteriza ciudad, podrían ya estar enfocados a conocer la problemática que enfrentan algunas de esas plantas maquiladoras que recientemente sufrieron siniestros, pues para normalizar sus actividades tendrían que desembolsar millonarias cantidades de dinero.

Nos aseguran que ante tal situación, estas empresas evidentemente podrían ya haber pedido asesoramiento al gobierno estadounidense.

Esta situación pone en mayor incertidumbre a la industria maquiladora ante el resto desde hace semanas de que algunas plantas maquiladoras cierren por motivos económicos o de alebrestadas obreras inducidas por la acusada de agitadora SUSANA PRIETO TERRAZAS.

Mientras que a nivel nacional, al recrudecerse la violencia en varias partes de la República, también se han intensificado las acciones la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cargo de OMAR GARCÍA HARFUCH.

El Sinaloa, por ejemplo, pronto dieron con uno de los presuntos autores del atentado contra dos diputados del partido Movimiento Ciudadano.

Allá mismo se detuvo a seis miembros de una célula del crimen organizado.

UAT-GOBIERNO DE TAMPICO

Pero pasando a mejores cosas, en la zona sur del Estado la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en su Campus Tampico-Madero, se le ha dado impulso a la Especialidad en Psicología Forense al ámbito jurídico para mejorar la atención a victimas y el tejido social.

Y tal Posgrado se logra gracias al convenio firmado por el Rector de la UAT, DAMASO ANAYA ALVARADO y la titular del gobierno de Tampico, la Alcaldesa MÓNICA VILLARREAL.

En estos tiempos de violencia, es un acierto haber unido esfuerzos entre la UAT y el gobierno de Tampico, porque esa especialidad indudablemente que servirá de mucho en la atención adecuada a esa problemática.

EL ROSTRO DE PASEO MÉNDEZ

Aquí en Victoria, se le está refrescando el rostro al Paseo Mendez.

Ya era justo y necesaria una buena atención a ese espacio recreativo.

Tal remodelación, se realiza por instrucciones del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

La concha acústica y la pista se tartán, son dos de las áreas que se les está dando especial atención, ambas tendrán una remodelación total.

Y eso se logrará al aplicarse u total de 3.5 millones de pesos, según lo dijo el Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, PEDRO CEPEDA.

EL REVES A ERASMO

Y por el rumbo de Madero, nos cuentan que el revés de los regidores pudo no haberse dado o bien haber sido mejor, pero que los regidores terminaron por enardecerse en forma general por desplantes de despota del Al al de ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.

Nos dicen que en la reunión previa a ERASMO le faltó tacto hacia los ediles, y lejos de convencerlos con sabiduría, los trató en forma altanera. ¿Será?

Ya veremos.