OPS emite alerta epidemiológica por sarampión; México registra dos contagios por hora

Se estima que el 78 por ciento de las personas que han sido contagiadas en lo que va del año no tenían vacunas contra el sarampión

CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una alerta urgente tras el resurgimiento del sarampión en la región, una enfermedad altamente contagiosa, pero prevenible con dos dosis de la vacuna SRP, en El Heraldo de México te compartimos los detalles.

Durante todo 2025 se confirmaron 14,891 casos y 29 defunciones en 13 países, una cifra 32 veces superior a la de 2024. México y Canadá encabezan la lista de contagios y mortalidad, mientras que tan solo en las primeras tres semanas de 2026 se confirmaron 1,031 casos confirmados lo que representa un incremento de 43 veces respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con información de la OPS, del total de infectados, el 78 por ciento no estaba vacunado, y las tasas de incidencia más altas se registran en menores de un año, seguidos por niños de 1 a 9 años.

Situación del sarampión en México

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión en México de este martes 3 de ferebro, se ha registrado un total acumulado de 8,332 casos confirmados de sarampión en los 32 estados y 294 municipios del país, hasta la fecha, se han lamentado 26 defunciones, lo que representa una tasa de letalidad global del 0.05 por ciento en 2026.

Tan solo en las últimas 24 horas, se reportaron 44 nuevos casos, es decir, un aproximado de 2 casos nuevos cada hora. El grupo de 1 a 4 años es el más afectado con 1,257 casos y quienes también tienen el riesgo más alto de mortalidad.

El estado de Chihuahua encabeza la lista con el mayor impacto, sumando 4,501 casos totales (más de la mitad del país). Le siguen Jalisco (1,776 casos) y Chiapas (479 casos). En contraste, entidades como Quintana Roo y Guanajuato reportan una incidencia mínima con solo 4 casos cada una.

Informe diario del brote de sarampión en México

Recomendaciones de la OPS ante aumento de casos de sarampión

La OPS insta a los países a intensificar la vacunación para cerrar brechas de inmunidad, reforzar la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de casos, garantizar respuesta rápida ante sospechas para interrumpir la transmisión.

La vacuna es la mejor protección

Aunque la cobertura regional subió ligeramente en 2024 (89 por ciento para la primera dosis), sigue lejos del 95 por ciento necesario para la inmunidad de rebaño, se estima que 1.5 millones de niños no han recibido ninguna dosis, lo que deja a la región vulnerable ante la alta movilidad humana.

