Piden transporte público al Puerto de Altamira

El alcalde Armando Martínez Manríquez señaló que cada propuesta será evaluada durante el presente mes para determinar su viabilidad técnica y operativa

Por Oscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Habitantes de diversos sectores en Altamira demandan la reactivación y ampliación de siete rutas de transporte público para mejorar la conectividad con Tampico y el puerto.

El Gobierno Municipal inició el análisis de estas peticiones tras una consulta ciudadana en la que la movilidad urbana destacó como la carencia principal para miles de familias.

El alcalde Armando Martínez Manríquez señaló que cada propuesta será evaluada durante el presente mes para determinar su viabilidad técnica y operativa.

“Se analizarán las rutas que resulten más factibles con el previo estudio correspondiente y con la aprobación del Cabildo, así como del Gobierno del Estado”.

La población identificó trayectos clave que requieren atención inmediata para conectar a decenas de colonias.

La lista de solicitudes incluye:

Sábalos Infonavit – Tampico: Para beneficio de Santa Anita, Florida, Campanario y zonas aledañas; Electricistas – Tampico: Con impacto en Portes Gil, Valle Esmeralda y los sectores de Arboledas; Cuauhtémoc – Tampico: Para traslado de habitantes de la zona norte; La Azteca – Tampico: Para dar servicio a Lomas de Altamira, Los Aztecas y Loma Verde; Pedrera – Tampico: Con enfoque en los fraccionamientos Villas de Altamira y Las Palmas; Haciendas – Tampico: Para atender a Municipios Libres, Unidad Satélite y Francisco I. Madero y la Ruta directa al Puerto Industrial: Una exigencia constante de los obreros que viajan diariamente a los centros de trabajo.

El ayuntamiento busca que estas opciones de transporte cuenten con el respaldo del Gobierno del Estado para asegurar su permanencia y eficiencia.

El objetivo es resolver el aislamiento que sufren algunos conjuntos habitacionales debido a la falta de unidades de transporte público.