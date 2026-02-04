Potente llamarada solar sorprende a científicos; estos son los posibles impactos

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, las llamaradas solares de esta magnitud pueden ser de rápido aumento y disminución

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro de Predicciones del Clima Espacial de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) dio a conocer una una potente llamarada solar de magnitud X4.2 ocurrida este miércoles 4 de febrero de 2026.

“Una llamarada impulsiva de magnitud X4.2 se produjo a las 04/1213 UTC en la región 4366. No se han identificado señales de CME en las imágenes hasta el momento. Manténgase al tanto de las novedades”, publicó a través de sus redes sociales. Las CME son eyecciones de masa coronal.

El NOAA explicó que una llamarada solar es una erupción de energía medida en flujo de rayos X. Asimismo, precisó que las llamaradas de esta magnitud durante o cerca del máximo solar generalmente no son comunes, aunque no son necesariamente inusuales.

Foto: NOAA

¿Cuáles son los efectos de esta llamarada solar?

De acuerdo con el NOAA, las llamaradas solares de esta magnitud pueden ser impulsivas, es decir, de rápido aumento y disminución, con una duración de solo algunos minutos, o pueden durar unas pocas horas.

Algunos de los efectos que pueden tener en la Tierra son:

•Degradación fuerte o pérdida de señal inmediata en un área extensa de las bandas de comunicación de alta frecuencia (HF) sobre gran parte del lado de nuestro planeta iluminado por el sol.

•Los usuarios de señales de radio HF, como radios de onda corta y algunos de las fuerzas armadas, pueden experimentar pérdida de contacto o interrupciones importantes en periodos que pueden ir desde varios minutos hasta un par de horas en las áreas afectadas.

¿Qué son las llamaradas solares?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA; por sus siglas en inglés), las llamaradas solares son explosiones gigantescas en el Sol que envían energía, luz y partículas a alta velocidad al espacio.

«Estas erupciones suelen estar asociadas con tormentas magnéticas solares conocidas como eyecciones de masa coronal (CME). El número de erupciones solares aumenta aproximadamente cada 11 años, y el Sol se dirige actualmente hacia otro máximo solar, probablemente en 2013. Esto significa que se producirán más erupciones, algunas pequeñas y otras lo suficientemente grandes como para enviar su radiación directamente a la Tierra».

Con información de HERALDO DE MÉXICO