Preparan operativo conturbado para carnaval

Habrá operativo de seguridad con fuerzas de los tres niveles de gobierno durante el Carnaval en el sur de Tamaulipas.

Jose Luis Rodriguez Castro/ La Razón

Un operativo de seguridad coordinado entre los tres órdenes de gobierno será implementado durante el Carnaval en la zona sur de Tamaulipas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes.

Las acciones se desarrollan en los tres municipios de la zona sur, con especial atención en Ciudad Madero, principalmente en el bulevar costero y áreas de mayor concentración, informó Rafael Chirinos, subdirector regional de Protección Civil en la zona sur de Tamaulipas.

El esquema contempla refuerzos en puntos estratégicos, incremento de unidades y ajustes operativos derivados de la experiencia previa, además de una mayor presencia en el segundo día de actividades, programado en el área de playa. “La logística del año pasado dio muy buenos resultados y se va a implementar de manera muy similar, reforzando algunos detalles”, señaló.

En el dispositivo participarán corporaciones municipales, estatales y federales, incluyendo Protección Civil, Marina y Secretaría de la Defensa Nacional, con recorridos preventivos en zonas aledañas.

Protección Civil de Madero aportará nuevas unidades adquiridas recientemente, que no estaban disponibles en ediciones pasadas, fortaleciendo las capacidades de respuesta ante cualquier contingencia.

La definición final del número de elementos y equipos será establecida en una reunión programada para la próxima semana; como referencia, en el carnaval anterior participaron más de 200 elementos operativos.

La estrategia de seguridad será similar a la del año pasado, con ajustes específicos para ampliar la cobertura y reforzar medidas preventivas durante el desarrollo del evento. “Los tres órdenes de gobierno estamos coordinados y sabemos qué acciones corresponden a cada corporación para garantizar la seguridad”, afirmó Chirinos.