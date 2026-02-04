Realizan en Hospital Civil de Madero compleja cirugía de estenosis traqueal

El procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas y se llevó a cabo tras la aplicación de estudios especializados para definir el abordaje quirúrgico adecuado

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón

CIUDAD MADERO, TAM.-Una cirugía de estenosis traqueal de alta complejidad fue realizada con éxito en el Hospital Civil de Ciudad Madero.

De acuerdo con la información, se consiguió restablecer la función respiratoria de un paciente de 73 años.

De acuerdo con el un comunicado del IMSS Bienestar, el procedimiento estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas y se llevó a cabo tras la aplicación de estudios especializados para definir el abordaje quirúrgico adecuado.

El médico especialista en Cirugía de Tórax y Broncoscopista, Carlos Pérez Valladares, explicó que el diagnóstico se estableció mediante tomografía de tórax y broncoscopia, estudios necesarios para evaluar el estado de la tráquea y las vías respiratorias.

El paciente, con antecedente de diabetes, presentó complicaciones respiratorias luego de permanecer intubado durante dos semanas, lo que ocasionó una estenosis traqueal progresiva. Posteriormente se le practicó una traqueostomía y, tras la valoración médica, se realizó una reconstrucción traqueal con anastomosis.

Luego de la intervención, el paciente no presenta complicaciones respiratorias y logró recuperar actividades cotidianas que se encontraban limitadas antes de la cirugía.

El especialista señaló que este tipo de procedimientos se realizan en el Hospital Civil de Ciudad Madero mediante el trabajo coordinado del personal médico, de enfermería y de apoyo.