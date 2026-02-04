Reduce aseguradora cobertura y pone en riesgo la vida de joven médico tras accidente vial en Tampico

Por Cynthia Gallardo

ExpresoLa Razón

La presunta reducción de la cobertura de una póliza de seguro, de tres millones a un millón y medio de pesos, compromete la atención médica de Sergio Antonio Reyes Hernández, de 24 años, quien permanece inconsciente con 32 fracturas tras un accidente vial ocurrido el pasado domingo 1 de febrero en la zona sur de Tamaulipas.

Sergio Antonio, recién egresado de la Facultad de Medicina de la UAT, trabaja como bajista del grupo norteño “La Vieja Escuela” para solventar sus estudios y reside en el fraccionamiento Victoria de Ciudad Madero. Su vida cambió radicalmente luego de ser arrollado mientras circulaba en motocicleta por una camioneta conducida por la presunta responsable Bertha “N”.

Visiblemente angustiada, su madre Aurora Juliana Hernández Alejandre acudió este miércoles a la Plaza de Armas de Tampico para denunciar públicamente presuntas irregularidades por parte de la aseguradora Potosí, señaló la presunta manipulación en la información sobre la cobertura médica.

“El seguro que tenía la camioneta no ha respondido de manera favorable, ha habido manipulación de la información. Me prometieron una cantidad de cobertura y el día de ayer me enteré que la redujeron. Me habían dicho que eran tres millones de pesos y en el hospital me informaron que solo hay un millón y medio»

La madre del joven relató que debido a esta reducción, el hospital privado donde se encuentra internado su hijo ha impuesto restricciones en los servicios, mientras se espera la autorización para procedimientos urgentes, entre ellos una reconstrucción facial plástica, pese a que un neurocirujano ya lo calificó como apto para cirugía.

“Mágicamente anoche, al regresar de la Fiscalía, el neurocirujano dijo que estaba apto para cirugía cuando un día antes me habían dicho que estaba crítico. Yo lo vi muy inflamado, en malas condiciones”

Hernández Alejandre advirtió que el estado de salud de su hijo es delicado, ya que permanece con ventilación mecánica, requiere intervenciones quirúrgicas, así como placas, tornillos y un proceso largo de rehabilitación, lo que hace imposible su traslado a otro hospital.

“Han surgido complicaciones; ya es imposible o muy riesgoso moverlo. La unidad en la que está no es la apta y no hay respuesta pertinente. Las complicaciones están presentes y por eso hago un llamado a las autoridades responsables del seguro”

Ante esta situación, la madre de Sergio Antonio solicitó la intervención de las autoridades correspondientes; entre ellas a Profeco para que se haga valer la ley y se respete el acuerdo inicial de cobertura médica.

Dijo que hasta el momento no ha interpuesto cargos contra la presunta responsable del accidente, aunque no descartó proceder legalmente ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas si no hay una respuesta inmediata.