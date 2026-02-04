Suman esfuerzos municipio y estado para fortalecer inversiones en Altamira

Alcalde Armando Martínez se reúne con el Secretario de Energía de Tamaulipas para impulsar proyectos estratégicos

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y consolidar a Altamira como un polo estratégico del sector energético, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez sostuvo una productiva reunión de trabajo con el Secretario de Energía de Tamaulipas, Mtro. Walter Julián Ángel Jiménez, en las oficinas de la dependencia estatal ubicadas en este municipio.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron diversos proyectos de inversión que se encuentran en puerta y que representan importantes oportunidades para el crecimiento, la competitividad y la generación de empleo en Altamira.

“Revisamos algunos de los proyectos de inversión que se avecinan y que fortalecerán el crecimiento, la competitividad y las oportunidades para nuestro municipio. Altamira sigue avanzando con visión de futuro”, señaló el alcalde Armando Martínez Manríquez.

Entre los proyectos energéticos de gran impacto destacan el desarrollo Woodside Energy–Pemex, con una inversión estimada de 10 mil millones de dólares; por su parte, la Comisión Federal de Electricidad, contempla una Central de Ciclo Combinado con capacidad de 565 megawatts, una Central Fotovoltaica de 180 megawatts y un Sistema de Baterías de 62 megawatts.

Estas acciones consolidan a Altamira como un punto clave para el desarrollo energético nacional, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos municipal, estatal y federal, para atraer inversiones que impulsen el bienestar y progreso de la región.