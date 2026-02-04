Una caída con red de protección

A BARLOVENTO/TOMÁS BRIONES

Pasados los primeros efectos políticos de la salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación de Morena en el Senado, analizadas las consecuencias para muchos de sus protegidos y simpatizantes en el país, lo que sorprende no es que se haya modificado el escenario político en el partido en el poder, sino que el asunto parece haber quedado finiquitado, y no precisamente de la mejor manera.

Ayer, la presidenta dijo que en la Secretaría Anticorrupción del gobierno federal no existen investigaciones en contra del excoordinador de los senadores oficialistas y “hermano” —así le dice— del compañero Andrés Manuel.

Así de simple: Sheinbaum colocó un manto sobre Adán Augusto y lo volvió impoluto, a pesar de las acusaciones públicas y de los señalamientos derivados de investigaciones periodísticas que lo involucran en múltiples presuntas irregularidades, que van desde el nombramiento de un secretario de Seguridad que lideraba una banda criminal en Tabasco, hasta su participación en casos de huachicol fiscal y la obtención de ingresos por los cuales no habría pagado impuestos al fisco.

En pocas palabras, la presidenta cerró cualquier posibilidad de que se sigan utilizando políticamente los vínculos no aclarados de Adán Augusto —el “hermano del compañero Andrés Manuel”— para golpear a Morena, a la Cuarta Transformación y a todo el movimiento.

Ya desde el año pasado, Adán Augusto se había convertido en un lastre para el partido; se volvió un personaje incómodo y hasta prescindible, pero debido a su cercanía con López Obrador se mantuvo en la coordinación del Senado, llegando incluso a retar decisiones presidenciales en torno a reformas como la que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección.

Sea para desviar la atención y quitar presión a las interpretaciones surgidas tras su salida de la coordinación de los senadores de Morena, la declaración de la presidenta no parece tener otro objetivo que darle espacio a Adán Augusto y una salida medianamente decorosa.

Digo, para el ego del tabasqueño que se creía heredero político de Andrés Manuel, su salida del poder en el Senado es una afrenta, pero había que suavizarla.

Sí creo que se trata de una medida para darle la oportunidad de mantener un perfil bajo, de dejar de recibir atención por todas las cosas de las que se le ha señalado y, además, es una cortesía que no se le corre a él, sino al compañero Andrés Manuel —su “hermano”, como siempre ha dicho—.

Dejarle a Adán Augusto el fuero es una señal clarísima de que mantendrá protección legal ante cualquier acción jurídica que se quiera emprender.

Mandarlo a organizar a los grupos morenistas para el proceso electoral del próximo año es una forma de mantenerlo alejado del centro del poder, pero protegido. Fue una caída con red de protección, literalmente.

La declaración de la presidenta Sheinbaum, desestimando la existencia de investigaciones en contra del todopoderoso exsecretario de Gobernación y “hermano” del compañero Andrés Manuel, busca cerrar la conversación pública en torno a las numerosas presuntas irregularidades en las que Adán Augusto ha sido mencionado como partícipe activo.

Es un hecho —porque ha sido prolífica la generación de comentarios y análisis políticos en distintas partes del país— que Adán Augusto lideraba un amplio grupo de políticos, desde senadores y diputados federales hasta empresarios y contratistas que ahora, aparentemente, se quedarán desprotegidos.

Quizá ya no tengan la misma facilidad para seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder y de la influencia de Adán —y quizá hasta de su “hermano”—, pero no serán molestados por indagatorias de la Fiscalía General de la República, porque parece que esa institución ya entendió que no hay ni habrá investigaciones sobre la cabeza visible de ese grupo.

En pocas palabras, la caída de Adán Augusto de la coordinación de los senadores de Morena, y la de todos los que tienen vínculos empresariales y políticos con él, no fue libre ni tuvo consecuencias fatales.

En todo caso, cayeron con la seguridad de contar con una red de protección que amortiguó el golpe y que los deja fuera del foco público y de cualquier acción judicial en su contra, pero libres.

Como jugadores expertos, él y su grupo bajarán de esa red, se llevarán lo obtenido y se mantendrán en silencio y en la oscuridad hasta que avance el sexenio y cambien las circunstancias en su favor. Por lo pronto, salieron airosos, sonrientes y sin un rasguño de las autoridades.

ESCOTILLA

El laudo laboral que el Ayuntamiento de Ciudad Madero debe cumplir con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento (SUTSHA) pone en riesgo las finanzas municipales.

El monto que debe cubrirse es de más de 50 millones de pesos y deriva de un conflicto iniciado por la organización que en su momento encabezó Andrés Portillo Villegas y que posteriormente heredó su hijo, Azael Portillo Alejo.

Aunque se trata de un adeudo que fue creciendo con el paso del tiempo y la falta de voluntad de posteriores administraciones, el caso obliga a revisar las condiciones de los contratos colectivos de trabajo de los empleados municipales —en este caso, de Ciudad Madero— para determinar si se trata de demandas legítimas y necesarias para que el personal cumpla adecuadamente con sus labores.

No hay que olvidar que, tradicionalmente, los sindicatos se han convertido en máquinas de obtener dinero de las administraciones públicas, sobre todo cuando no hay transparencia o cuando el control se mantiene en manos de un pequeño grupo, normalmente con vínculos familiares.

