Avanza rehabilitación del colector ribereño

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal supervisó la obra de Rehabilitación del Colector Ribereño del Sector Centro, un proyecto clave que se elabora con recursos gestionados ante el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank)

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.-Para mejorar el servicio de drenaje y brindar mayor seguridad y bienestar a las familias, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal supervisó la obra de Rehabilitación del Colector Ribereño del Sector Centro, un proyecto clave que se elabora con recursos gestionados ante el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).

La supervisión se llevó a cabo en el punto ubicado en el Boulevard Luis Donaldo Colosio y Puente Madero, donde la presidenta municipal constató los trabajos que forman parte de una inversión histórica de 112 millones 955 mil 425 pesos.

Durante el recorrido, la alcaldesa destacó que esta obra responde a una planeación responsable y a una visión de largo plazo que busca prevenir afectaciones, modernizar la red sanitaria y mejorar la calidad de vida de las familias neolaredenses.

“Estamos invirtiendo en infraestructura que no siempre se ve, pero que es fundamental para el bienestar de la ciudad; este colector es una obra estratégica que dará certeza, seguridad y mejores servicios a miles de familias”, expresó.

Entre las acciones ejecutadas destacan la instalación acumulada de 480 metros lineales de tubería con recubrimiento interior de polietileno de alta densidad, el colado de alcantarilla en el camellón central, trabajos de carga, acarreo, relleno y compactación de terracería, así como la colocación de muros y losa del pozo caja número 68.

Actualmente se instalaron 25 metros lineales de tubería de 1,220 milímetros de diámetro, además de la remoción de pavimento asfáltico; así como trabajos de terracería en los tramos José Escandón–Galeana, Galeana–Belden y Victoria–Escobedo.

También se concluyó la rehabilitación del pozo caja en el cruce de Escobedo y Victoria, se efectuó la remoción de pavimento de concreto y se llevaron a cabo sondeos para la localización de líneas de agua potable y gas natural.