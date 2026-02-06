Boleadores de Madero buscan regresar a la plaza Isauro Alfaro

El gremio espera una respuesta de las autoridades municipales que les permita reinstalarse.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

La intención de volver a ocupar la plaza Isauro Alfaro fue planteada por aseadores de calzado de Ciudad Madero, quienes buscan retomar su actividad en el sitio donde por años prestaron el servicio de boleado.

Raúl Alberto Yépez Gómez, aseador de calzado en Ciudad Madero, informó que la plaza representa un punto clave por la afluencia de personas, lo que permitiría mejorar sus ingresos, actualmente afectados al laborar en zonas con menor tránsito.

“La plaza Isauro Alfaro siempre ha sido nuestro lugar de trabajo y ahí es donde la gente ya nos identifica, por eso queremos regresar”, expresó.

Indicó que varios boleadores han tenido que trasladarse a otros espacios del municipio, sin lograr una recuperación económica estable, situación que ha impactado de manera directa en su economía familiar.

“Estamos dispuestos a cumplir con las reglas que nos pidan, solo buscamos trabajar de manera ordenada y recuperar nuestro sustento diario”, señaló.

El gremio espera una respuesta de las autoridades municipales que les permita reinstalarse en la plaza Isauro Alfaro y continuar con una actividad tradicional en el centro de Ciudad Madero.