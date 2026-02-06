Causa movilización enferma mental en Presidencia de Altamira

La representante de personas vulnerables informó que la mujer acude de forma recurrente a la presidencia municipal sin supervisión.

Por Oscar Figueroa

La Razón

Una mujer con problemas de salud mental provocó la movilización de autoridades en el interior de la Presidencia de Altamira tras un incidente frente a empleados.

Durante su estancia, la joven ensució su ropa con sus propias necesidades fisiológicas, hecho que presenciaron personas que realizaban trámites en el lugar.

La representante de personas vulnerables, Martha Eladia Carrizales, informó que la mujer acude de forma recurrente a la presidencia municipal sin supervisión.

En anteriores ocasiones, indicó que le han pedido a la familia que la joven salga acompañada para evitar riesgos a su integridad.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal acudieron al edificio y lograron localizar a la familia de la joven, quienes acudieron al sitio para hacerse cargo de su atención.

Carrizales exhortó a la familia a mantener un cuidado estricto y acompañamiento constante.

Aunque la joven no muestra conductas agresivas, la funcionaria señaló que la falta de vigilancia la expone a peligros, ya que anteriormente se le observó en la vía pública con escasa vestimenta.