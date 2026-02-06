Cerrada Casa Verde Madero

EL RESBALÓN / MARIO PRIETO

El Partido Verde Ecologista en Ciudad Madero está muerto. Su dirigente, David Alfredo Anaya, tiene más de un año en el cargo y no da señales de vida.

Se nota que tiene muy buen patrocinador, porque rentó un “casonononón” en la calle Haití con Sor Juana Inés de la Cruz, inmueble cuyo único gran acierto ha sido pintarlo y bautizarlo con el nombre de Casa Verde. Pero hoy es una casa cerrada, donde nadie va, nadie opera y ni las moscas se paran.

Tomó protesta el pasado 8 de noviembre de 2024, en un evento muy pichurriento al que acudió Manuel Muñoz Cano, el dirigente estatal.

Este chavo fue durante seis años empleado del exalcalde Adrián Oseguera, y muchos dicen que él le dio la “patadita” de la suerte para que recibiera este nombramiento.

Se la ha pasado “pateando el bote”. Cree que solo con haber pintado una casa del color de su partido y adornarla con banderitas van a ganar las elecciones del 2027.

Por lo visto, desde ahorita se lo digo: los del partido del tucán en la urbe petrolera están condenados, nuevamente, van a ser de relleno y parte de la chiquillada en las próximas campañas políticas.

Adolecen de un dirigente con visión y con ganas de sacar al partido adelante. Además, la única regidora que tienen, María Fernanda Ortega, no sabe ni cómo agarrar el micro para irse a dar una vuelta al Chipus, imagínese : ! Están para llorar !

Recuerde que ella llegó por dedazo, como regalo a su papá, el exsecretario del Ayuntamiento Juan Ortega, quienes, como ya nadie les da chamba en su natal Ciudad Victoria, llegaron ahora como invasores a Ciudad Madero, importados por el exalcalde Adrián Oseguera.

El proceso electoral del año que entra prácticamente ya está en marcha, pero vemos a un Partido Verde muerto, con un dirigente que no le aporta nada de nada.

Lamentablemente, ese partido sufre lo que sucede con muchos dirigentes actuales: dan guerra por llegar a la silla, pero cuando se sientan desaparecen del mapa.

Y es que a un partido político hay que invertirle, y muchos de los nuevos cuadros, pseudo dirigentes, llegan hasta con carretillas, porque piensan que van a sacar dinero a paladas, cuando es todo lo contrario.

Si David Anaya, apadrinado por el diputado federal Adrián Oseguera, no puede con el puesto, pues que renuncie y se regrese a su vida de comerciante.

Dicen que es muy exitoso vendiendo ropa de paca (americana), pero como dirigente del Partido Verde en la urbe petrolera está reprobado.

REGIDORES VAN A ABRIR SU CASA DE GESTIÓN EN LA ZONA NORTE

Mientras la sala de cabildo de Tampico luce prácticamente desierta durante la jornada de asistencia de los integrantes del cabildo, hay quienes irónicamente están pensando en abrir una casa de gestión en la zona norte de Tampico.

Me ha tocado ir a la sala de regidores a las ocho de la mañana, a las diez y a la una de la tarde, y siempre son las mismas caras las que se encuentran en sus despachos.

Los que siempre van son Edgar Treviño, de Movimiento Ciudadano; Lorena Ortiz; Vladimir; Alejandro Martínez, entre otros más. Y hay que aclarar que el hecho de que vayan a calentar la silla no significa que con eso ya desquiten el sueldo que les pagan.

Pero por lo menos se preocupan por ir a tomarse una tacita de café con galletas Marías o a degustar una torta de la barda a la hora del almuerzo en su cubículo de la sala de regidores.

Mientras tanto, otros brillan por su ausencia: nunca van, acuden con visita de doctor ( de entrada por salida ) o simplemente no se presentan a trabajar, pese a que protestaron cumplir con su encomienda los 365 días del año, pero ya se les olvidó, además hay aquí también doble chamba, pero esa es otra historia y se la contaré después .

Por eso se escucha raro que en los próximos días algunos regidores de Tampico estén elaborando su casa de gestión en la zona norte, en una clara intención de generar ruido en este momento preelectoral rumbo a las elecciones del 2027.

Sin embargo, a la mayoría de los que estarán inaugurando su casa no les alcanzan las fichas ni para agarrar chamba de intendente en la proxima gestión, menos para reelegirse como parte del cabildo.

!!! No sea chillones !!!