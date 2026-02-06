CFE anuncia que instalará nuevos medidores digitales

La Comisión Federal de Electricidad aclaró cómo funcionarán los nuevos medidores digitales y cómo será el ajuste en las tarifas eléctricas de los hogares

MÉXICO.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que los hogares mexicanos contarán con nuevos medidores digitales, situación que ha generado confusión entre los consumidores de energía eléctrica, pues se cree que podría haber un incremento en los recibos de luz, por lo que es importante aclarar cómo funcionarán estos aparatos.

La intención de colocar medidores digitales es que se registre el consumo de manera mucho más óptima, por lo que puede generar variaciones en el monto del recibo de luz, aunque esto no implica un aumento directo en las tarifas eléctricas, pues todo se deberá al consumo de cada hogar.

Ojo, pues no hay establecido un aumento en las tarifas eléctricas este 2026, como se ha reportado en algunas redes sociales.

¿Subirá el costo de la luz con los nuevos medidores digitales de CFE?

No habrá costo adicional por la instalación de los medidores digitales. Foto: Facebook

De acuerdo con la CFE, el cambio a medidores digitales no representa ningún cobro adicional para las y los usuarios. Pero pon atención, pues la mayor exactitud de los nuevos aparatos puede provocar que algunos consumidores perciban un incremento en su factura, ya que ahora se registran consumos que antes no eran detectados con precisión por los medidores antiguos.

Una recomendación para evitar que haya un pago mayor es desconectar los aparatos y cargadores que no estamos utilizando, pues aunque pensemos que la dejar uno conectado a la corriente no hay consumo eléctrico la realidad es que sí hay. Los nuevos medidores detectarán pequeñas variaciones o picos de uso que antes podían pasar desapercibidos, ya sea por el desgaste de los medidores viejos o por errores en la lectura manual.

Toma en cuenta que no hay un alza en las tarifas de electricidad y cualquier variación en el pago responde únicamente a la energía efectivamente consumida y registrada en cada ciclo de facturación, así como en tu recibo de luz.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO