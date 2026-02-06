Crece violencia y fallas de control en los CBTIS

Autoridades documentan riñas e incidentes con armas en los planteles por lo que han prendido los focos rojos de alerta para contener esta problemática

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

La violencia escolar y los problemas de seguridad se han convertido en un foco de atención en diversos planteles del subsistema Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) en Tamaulipas, donde en los últimos años se han documentado riñas entre alumnos, agresiones físicas, hechos con armas y conflictos que rebasan el perímetro escolar, de acuerdo con reportes periodísticos y testimonios de padres de familia.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Altamira, cuando el director del CETIS 78 —plantel perteneciente al mismo sistema de educación tecnológica— fue golpeado por un grupo de estudiantes durante una protesta al interior de la escuela. Los jóvenes acusaban al directivo de presunto acoso, lo que derivó en una irrupción violenta, destrozos en instalaciones y la suspensión temporal de clases presenciales por parte de la DGETI.

El caso de Altamira marcó un precedente por tratarse de una agresión directa contra una autoridad educativa, situación poco común que obligó a la intervención de instancias estatales y federales. Tras los hechos, se anunció la apertura de investigaciones administrativas y el relevo en la dirección del plantel para restablecer la estabilidad académica.

En Ciudad Madero, el CBTIS 164 ha sido uno de los centros con mayor número de incidentes reportados. En 2024, una riña campal protagonizada por decenas de alumnos en el exterior del plantel provocó momentos de caos, obligó a padres de familia a acudir por sus hijos y derivó en la presencia de la Guardia Estatal durante los horarios de salida.

Ese mismo plantel arrastra antecedentes de violencia escolar.

Años atrás se difundieron videos de peleas dentro de salones de clase y se documentó un caso en el que una alumna resultó con lesiones severas tras una agresión física, lo que generó cuestionamientos sobre la vigilancia y la actuación del personal escolar.

En Ciudad Victoria, los conflictos tampoco han sido ajenos.

En el CBTIS 24, padres de familia denunciaron agresiones físicas entre estudiantes al interior del plantel, hechos que las autoridades educativas calificaron como incidentes aislados, aunque reconocieron la necesidad de reforzar la supervisión y los protocolos de convivencia.

Otro caso que encendió las alertas ocurrió en el CBTIS 119, donde un estudiante fue baleado al salir de la escuela, un hecho que, si bien no se originó dentro del plantel, generó temor entre la comunidad escolar por la cercanía del ataque y la exposición de los alumnos a riesgos externos.

Además de las riñas, en distintos CBTIS de la capital tamaulipeca se han registrado manifestaciones estudiantiles por presuntos casos de acoso, con tendederos de denuncias y protestas públicas que evidencian un clima de tensión y desconfianza hacia los mecanismos internos de atención.

Padres de familia han señalado de manera reiterada la falta de protocolos claros y de reacción inmediata ante situaciones de riesgo, así como la ausencia de vigilancia permanente en los alrededores de algunos centros educativos.

Autoridades educativas han insistido en que estos hechos no representan la generalidad del subsistema CBTIS, aunque admiten que los casos obligan a reforzar estrategias de prevención, atención psicológica, mediación de conflictos y coordinación con corporaciones de seguridad.

El reto, coinciden especialistas y comunidades escolares, no solo es contener las riñas, sino atender las causas de fondo: violencia social, falta de canales de denuncia eficaces y entornos que, en algunos casos, normalizan la confrontación entre jóvenes.

Mientras tanto, los incidentes registrados en Altamira, Ciudad Madero y Ciudad Victoria mantienen abierta una discusión urgente sobre la seguridad en los planteles de educación media superior y la responsabilidad compartida entre autoridades, escuelas y familias para garantizar espacios seguros para los estudiantes en Tamaulipas.