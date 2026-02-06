Delatan irregularidades de autoridades fiscales

Registra la PRODECON 31 denuncias de contribuyentes contra; SAT, IMSS e INFONAVIT por no atender reclamo de devoluciones, créditos fiscales desconocidos, entre otras anomalías

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) en Tamaulipas informó que, al 31 de enero, se han iniciado 36 quejas contra autoridades fiscales, principalmente contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT), seguido del INFONAVIT, el IMSS, la Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de Finanzas.

El delegado estatal de PRODECON, Alfredo Serrano Yáñez, indicó que este comportamiento se mantiene dentro de los parámetros normales para el inicio del año. Recordó que durante 2025 se atendieron un total de 758 quejas contra estos organismos.

Las inconformidades más comunes están relacionadas con la falta de respuesta a trámites, devoluciones de impuestos, créditos fiscales desconocidos, opiniones de cumplimiento, liberación de datos en el buró de crédito por adeudos ya cubiertos, así como problemas con el RFC.

Explicó que PRODECON es un organismo que defiende gratuitamente los derechos de los contribuyentes frente a autoridades fiscales federales, brindando asesoría, orientación, representación legal y defensa ante actos indebidos.

Entre los motivos de queja también se encuentran multas, embargos, requerimientos y cualquier acto que vulnere los derechos de los contribuyentes.

La atención se brinda en línea a través de su página oficial o de manera presencial en la delegación Tamaulipas, ubicada en el centro de Tampico, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

También se puede contactar al teléfono 800 611 0190 o al 55 1205 9000, extensión 4105.