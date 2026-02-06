Descubren una fosa clandestina mientras buscaban a mineros desaparecidos en Sinaloa

Autoridades no han confirmado el número de cuerpos hallados en la fosa clandestina, mientras mantienen el operativo de búsqueda.

SINALOA, MÉXICO.- Autoridades localizaron una fosa clandestina durante los operativos de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa; sin embargo, hasta el momento no han informado el número de cuerpos que podría haber en su interior.

Fuerzas federales mantienen restringido un predio ubicado en las inmediaciones del poblado El Verde, donde ingresaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado.

En la zona también se ha observado el sobrevuelo de helicópteros de la Guardia Nacional a baja altura, tanto en el sitio del hallazgo como en áreas cercanas. Asimismo, las autoridades solicitaron la presencia de unidades del Servicio Médico Forense.

Hasta ahora no existe información oficial sobre el hallazgo, ni se ha confirmado el número de cuerpos o restos humanos localizados dentro de la fosa clandestina.

De manera preliminar se informó que la fosa fue encontrada en una parcela agrícola; no obstante, fuerzas federales mantienen cerrado el acceso a la comunidad.

Las autoridades llegaron a este punto como parte de los operativos para localizar a los 10 mineros desaparecidos, quienes fueron privados de la libertad por hombres armados el pasado viernes 23 de enero.

En las inmediaciones del poblado El Verde, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Marina han reportado el hallazgo de campamentos presuntamente utilizados por grupos criminales, así como la detención de personas armadas que podrían estar relacionadas con la desaparición de los mineros.

Colectivo pide información de hallazgo

Ante la falta de información oficial, el colectivo Por las Voces Sin Justicia exigió a las autoridades confirmar la localización de la fosa y detallar el número de cuerpos extraídos, al señalar que algunos podrían corresponder a familiares de personas desaparecidas.

“Para nuestras familias, cada hallazgo representa la posibilidad real de que ahí se encuentren nuestros seres queridos. La falta de información genera incertidumbre, dolor y revictimización”, denunciaron a través de un comunicado.

El colectivo también dirigió un reclamo a la fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez, al señalar que, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, las autoridades están obligadas a brindar información a los familiares.

«Solicitamos públicamente que se informe el número de cuerpos o restos localizados, el estado en que fueron encontrados, las acciones forenses y de investigación en curso, así como los mecanismos de comunicación directa con las familias de personas desaparecidas”, señalaron.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han incluido las acciones realizadas en el municipio de Concordia dentro de sus reportes diarios sobre hechos violentos, lo que motivó el reclamo de colectivos de búsqueda.