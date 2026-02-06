Designan Nuevo Obispo de la Diócesis de Tampico

Estudió en la Universidad Pontificia de México en la que obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en 1990.

Por Benigno Solís/La Razón

El Papa León XIV nombró a Monseñor, Margarito Salazar Cárdenas como nuevo Obispo de la Diócesis de Tampico, cargo que dejó vacante José Armando Álvarez Cano.

La nunciatura apostólica en México comunicó, a través de la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que el sumo pontífice se ha dignado nombrar a quien fungía como Obispo de Matehuala.

Se informó que la noticia fue publicada en el boletín de la Santa Sede el viernes 6 de enero, a mediodía, tiempo de Roma, Italia.

Salazar Cárdenas es originario de Matamoros, Tamaulipas donde nació el 22 de febrero de 1958.

Estudió en la Universidad Pontificia de México en la que obtuvo la licenciatura en Teología Dogmática en 1990.

Fue formador del Seminario menor de Matamoros, párroco en nuestra Señora de Guadalupe en Valle Hermoso, Rector del Seminario Mayor de Matamoros, entre otros cargos.

El 3 de marzo de 2018 fue nombrado por el Papa Francisco como Obispo de la Diócesis de Matehuala.