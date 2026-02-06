Diego «N», alcalde de Tequila, es trasladado al penal de El Altiplano acusado de delincuencia organizada y secuestro

TEQUILA, JALISCO.- Pese a que la defensa solicitó la ampliación del término constitucional, la tarde de este viernes 6 de febrero el juez de control, Mario Elizondo Martínez, ordenó la prisión preventiva oficiosa para Diego «N», alcalde del municipio de Tequila en el estado de Jalisco.

El implicado fue detenido este jueves por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusado de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y secuestro agravado. Fue trasladado hacia el Centro Federal de Reinserción Social número 1, El Altiplano, donde permanecerá durante el proceso.

La captura del político fue realizada como parte del Operativo Enjambre, realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para desmantelar redes criminales en todo el país. Fue alrededor de las 15:30 horas que el político jalisciense fue ingresado al penal de máxima seguridad, confirmaron fuerntes federales.

¿Cuándo será vinculado a proceso Diego «N», alcalde de Tequila?

Ha trascendido que durante la primera audiencia, realizada desde El Altiplano en el Estado de México, se alegó que Diego «N», estaba cometiendo actos de extorsión de todo tipo. Desde pequeños y medianos comerciantes, hasta a empresarios tequileros. Les cobraba derechos de piso, entre los 500 pesos hasta millones de pesos.

Se espera que sea el próximo 10 de febrero cuando autoridades decidan si vinculan a proceso o no a Diego «N». En tanto, el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas, con quienes fue detenido Diego «N», también podrían ser vinculados a proceso ese día.

Por otro lado, el gobierno del Estado informó que las acciones de vigilancia en el municipio de Tequila estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, a través de un mando que se designó de forma provisional.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO