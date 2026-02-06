Donald Trump publica polémico video comparando a los Obama con simios

Las reacciones en contra de las ofensivas imágenes surgieron por parte de demócratas y republicanos, quienes exigieron al presidente estadounidense una disculpa pública

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, causó polémica tras compartir a través de sus redes sociales un video realizado con inteligencia artificial en el que se muestra a Michelle y Barack Obama siendo comparados con simios. Las imágenes, compartidas el jueves a las 23:44 horas en Truth Social, fueron eliminadas la mañana del viernes. La última vez que Barack Obama y Donald Trump fueron vistos juntos fue el 9 de enero de 2025, durante el funeral del expresidente Jimmy Carter.

El clip en cuestión era un fragmento de un video publicado en octubre de 2025 que mostraba a diversas personalidades políticas con sus rostros recortados y superpuestos sobre animales de la sabana y otros ecosistemas. En dicho video, el presidente Trump es presentado como el león y “rey de la selva” ante quien los otros animales se inclinan.

No obstante, la publicación del jueves era un video de un minuto sobre conspiraciones y presunto fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 en las que Trump perdió la reelección frente al demócrata Joe Biden. Al final del video se incluía parte del clip de 2025, pero sólo aparecía el fragmento en el que el matrimonio Obama fue representado como un par de primates.

Algunos de los principales posicionamientos en contra tienen qué ver con que el rostro de Michelle Obama fue colocado sobre el cuerpo de un gorila, lo que, además de ser un ataque racista, también fue identificado como una crítica a su físico, pues durante varios años, la exprimera dama de Estados Unidos fue víctima de burlas y discriminación por no ostentar un estándar de belleza hegemónica.

Las reacciones ante el polémico video

Las reacciones en contra se difundieron rápidamente por parte de personalidades tanto demócratas como republicanas. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, minimizó el impacto de la publicación y aseguró que sólo se trataba de un meme altamente difundido en internet; además, pidió «detener la falsa indignación y hablar de temas que realmente preocupan a los estadounidenses».

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la Casa Blanca aseguró que la publicación del video fue error de un empleado; sin embargo, es un hecho que fue eliminada tras una ola de comentarios condenando el post al que calificaron de racista, inaceptable, repugnante y despreciable.

Tim Scott, el único republicano afroamericano del Senado estadounidense publicó en X: “Rezo para que sea falsa, porque es lo más racista que he visto en esta Casa Blanca”, declaró Scott, quien preside la campaña de mitad de mandato de los republicanos en el Senado. Por su parte, el senador republicano Roger Wicker de Mississippi calificó la publicación de «totalmente inaceptable» y dijo que el presidente debería disculparse.

Las reacciones demócratas tampoco se hicieron esperar. El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson, declaró que “el video de Donald Trump es descaradamente racista, repugnante y absolutamente despreciable”. También descalificó al actual presidente recordando que Barack Obama no es quien aparece en los archivos de Jeffrey Epstein.

Un grave antecedente de racismo

Los estadounidenses afrodescendientes han sufrido una historia llena de racismo y discriminación durante siglos en su país. Hasta 1863, cuando fue abolida por Abraham Lincoln, la esclavitud de personas negras era permitida en la sociedad norteamericana. Sin embargo, en muchos estados sureños pasaron décadas para que se aceptaran los derechos humanos de todas las personas.

Durante muchos años, las personas afroamericanas sufrieron segregación y falta de igualdad ante las leyes estadounidenses. La cotidianidad de esta minoría estaba rodeada de estigmas como que todos eran delincuentes y, a menudo, eran representados como primates o personas que sólo comían sandías y pollo frito. Los grupos que los discriminaban utilizaban estos estereotipos para deshumanizarlos y justificar su violencia.

Martin Luther King Jr. es considerado una figura central en la lucha por los derechos civiles de las personas racializadas. | Archivo

En las décadas de 1950 y 1960 surgió el movimiento por los derechos civiles con Martin Luther King Jr. como uno de sus grandes líderes. Este periodo de la historia estadounidense fue impulsado por asesinatos de ciudadanos afrodescendientes por parte de racistas así como por arrestos injustificados por hechos tan simples como no ceder los asientos del transporte público a personas blancas.

Si bien el movimiento culminó en 1964 tras la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles que prohibía la segregación racial, de género, ideología, etcétera, así como la discriminación en empleos y lugares públicos como escuelas, en años recientes aún existen muchos casos de racismo que han afectado a la sociedad estadounidense y han despertado cuestionamientos sobre la verdadera adopción de una cultura incluyente.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO