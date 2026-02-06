Dos personas lesionadas en fuerte choque

Agentes de Tránsito tomaron conocimiento del hecho vial a fin de deslindar responsabilidades.

Por Benigno Solís/La Razón

Fuerte encontronazo entre dos unidades, provocó que dos personas salieran lesionadas, siendo atendidas por técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja.

El percance ocurrió en conflictivo cruce del centro de Tampico.

La colisión tuvo lugar el jueves en la calle Venustiano Carranza con Alarcón.

Participaron una camioneta Ford en color gris y un carro Volkswagen rojo.

Fue el conductor de la primera unidad quien causó el choque al ignorar un señalamiento fijo de alto situado en la calle Alarcón.

Impactó con la parte delantera el costado izquierdo del otro vehículo.

Ambos salieron proyectados hacia la banqueta, a la cual se subió el coche rojo.

Dos personas fueron valoradas y atendidas por paramédicos de Cruz Roja Tampico que llegaron al sitio.

