El mensaje del PAN a Sheinbaum

A BARLOVENTO / TOMÁS BRIONES

Más que una señal de cortesía política, el respaldo que el PAN dio ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum es una muestra de que, aun en las diferencias, la unidad en torno al bien mayor es lo que debe prevalecer.

Ayer, en Querétaro, el gobernador de ese estado, Mauricio Kuri González, fue la voz que, sin decirlo de manera explícita, resumió el sentir de una parte importante del ala panista que ve más allá de la coyuntura y entiende la necesidad de dialogar y llegar a acuerdos con el poder para sacar adelante reformas de beneficio colectivo.

El mensaje de Kuri atrajo la atención por su contenido y por el tono, pero también porque es una muestra clara de la disposición del blanquiazul al diálogo para encontrar puntos de acuerdo en temas como la defensa de la soberanía y el rechazo a cualquier intento de intervención extranjera, en el ámbito que sea.

El gobernador queretano es una de las figuras panistas más respetadas en el ámbito nacional y a quien, desde la Cuarta Transformación, se le han dado muestras de respeto por el trabajo realizado en esa entidad; por lo mismo, el respaldo cobra mayor relevancia.

El evento en el que refrendó el apoyo a las acciones del gobierno federal para mantener la firmeza en la defensa de la soberanía y evitar intenciones de imposición de cualquier medida desde el extranjero fue bien visto lo mismo por panistas que por morenistas y, en general, por la sociedad civil.

Más que desgastarse en confrontaciones que solo debilitan la unidad, el respaldo a Sheinbaum fue claro: ella, como titular del Ejecutivo y como jefa de Estado, tendrá el apoyo de autoridades y de ciudadanos para continuar con su labor.

“México no pacta su integridad y jamás nuestra dignidad. No está sola; cuente con nosotros. Lleve firme el timón, que juntos vamos a superar la tempestad”, dijo en unas líneas el gobernador queretano, dejando claro que, más allá de visiones particulares o partidistas, el interés nacional y el apoyo a la presidenta son fundamentales para darle viabilidad al gobierno ante amenazas extranjeras de intervención en cualquier ámbito.

En Querétaro se reunieron ayer los representantes de los tres poderes de la Unión y los gobernadores, así como legisladores de ambas cámaras, para participar en el aniversario número 109 de la promulgación de la Constitución Política del país.

Esa ocasión fue aprovechada por Sheinbaum para reiterar lo que ha dicho en las últimas semanas: “México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”, una alusión directa a las reiteradas advertencias de autoridades estadounidenses sobre una posible intervención con fuerzas militares en el combate al crimen organizado.

Para entender el alcance de lo expresado por el gobernador queretano hay que ver que Kuri ha transitado de manera tersa en su sexenio lo mismo con la administración de Andrés Manuel López Obrador que con la de Claudia Sheinbaum, llevando la relación por una senda de respeto institucional.

Eso y los resultados obtenidos durante su gestión son factores que, con lo ocurrido ayer, permiten suponer que la Cuarta Transformación ve con buenos ojos la posibilidad de que, con acciones de respaldo retórico y también en los hechos —cuando se vote la reforma electoral—, un ala importante del PAN acceda a votar a favor de ese cambio.

Al mismo tiempo, deja ver que, en las distintas prospectivas rumbo a las elecciones de 2027, Morena podría enviar como candidato a gobernador en Querétaro a un perfil que no ponga en riesgo la continuidad del estilo de gobierno de Kuri, lo que también funciona como señal para otros estados.

Puede parecer un hecho aislado o inconexo con lo que sucede en el país, pero es más cercano a la realidad de lo que se cree.

El mensaje de respaldo del panista a Sheinbaum no es gratuito ni carente de sentido; es, por el contrario, calculado y oportuno.

Lo que hay que celebrar es que, en momentos cruciales como los que enfrenta el país, la unidad en torno a quien encabeza el Ejecutivo no puede regatearse ni caer en la mezquindad. Refrendar un respaldo institucional —más aún cuando proviene de un gobernador de oposición que ocupa el más alto cargo en un estado estratégico como Querétaro— tiene un peso político mayor.

HAY NUEVO FISCAL ANTICORRUPCIÓN

El Congreso del Estado designó ayer a Andrés Norberto García Repper como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas.

Luego de un proceso que se extendió por varios meses, García Repper obtuvo el voto de las dos terceras partes de los diputados locales, quienes conocieron su perfil tras ser evaluado por el comité correspondiente.

Andrés García Repper fue representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Es un abogado originario de la Ciudad de México que llegó hace algunos años a Tamaulipas y que desde entonces se ha desempeñado en áreas relacionadas con el derecho electoral.

Su nombramiento cierra el círculo de cambios registrados tanto en la Fiscalía General de Justicia del Estado como ahora en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como parte de los relevos concretados en instituciones estratégicas de Tamaulipas en los últimos tres años.

