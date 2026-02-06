Erasmo González entrega sillas de bolear a aseadores de calzado de Ciudad Madero

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Para dignificar las condiciones de trabajo de quienes diariamente ofrecen sus servicios en el primer cuadro de la ciudad, el presidente municipal, Erasmo González Robledo, acompañado por su esposa, la presidenta del Sistema DIF Madero, Lic. Dunia Marón Acuña, realizó la entrega de ocho sillas de bolear a trabajadores pertenecientes al Sindicato de Aseadores de Calzado de Ciudad Madero, quienes se ubican alrededor de la presidencia municipal.

Durante este acto, el munícipe reconoció la importancia de este gremio, que forma parte de la vida cotidiana y de la historia de Ciudad Madero desde el año 1963.

“En general, los aseadores de calzado son amigos de la ciudad, así los consideramos y hoy el Gobierno de la Ciudad y su Cabildo les hace entrega de un equipamiento para que tengan un mejor servicio, para que también dignifiquen su actividad”, expresó.

Cabe hacer mención que desde hace más de 40 años esta organización sindical es encabezado por doña Celia Gómez Cervantes, una mujer comprometida, trabajadora y con un firme ánimo de servir a su comunidad.

La entrega de este apoyo se llevó a cabo en la explanada de la Presidencia Municipal y se contó con el respaldo del Cabildo de la ciudad, como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para mejorar las herramientas de los trabajadores, permitiéndoles desempeñar su oficio en condiciones dignas.

Por su parte, doña Celia Gómez Cervantes agradeció el respaldo otorgado por el jefe de la comuna maderense y por síndicos y regidores, destacando que estas nuevas sillas les permitirán trabajar con dignidad y brindar un mejor servicio a la ciudadanía que acude diariamente a la zona centro.

Al finalizar el evento, González Robledo convivió con los integrantes del sindicato y en un gesto de cercanía y en reconocimiento a su labor, se boleó los zapatos con uno de los aseadores beneficiados, reafirmando su compromiso de trabajar cerca de los maderenses.