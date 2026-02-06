«Estamos muy agradecidos con Dios porque ya tenemos obispo»: Administrador de catedral

Monseñor Margarito Salazar Cárdenas fue designado por el Papa como nuevo Obispo de la Diócesis la mañana del viernes.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Administrador parroquial de la Catedral de Tampico, Ricardo Ramos expresó que toda la feligresía está contenta por la designación del nuevo Obispo de la Diócesis de Tampico.

Señaló que esperan contribuir y colaborar con él de la manera más eficaz en esta nueva encomienda.

Monseñor Margarito Salazar Cárdenas fue designado por el Papa como nuevo Obispo de la Diócesis la mañana del viernes.

«Estamos muy agradecidos con Dios de que ya tenemos Obispo, muy contentos, Dios nos acompañe y podamos contribuir y colaborar con él de la manera más eficaz para que realice él su ministerio conduciendo esta porción del pueblo de Dios en Tampico», aseguró.

Reveló que fue «un año de espera en el que tuvieron como guía al administrador apostólico que los estuvo acompañando como guardián nombrado por el Papa, realizando muy bien su tarea», aseguró.

Comentó que un Obispo es el pastor designado que debe conducir a su pueblo.

Consideró que el viernes fueron dos buenas noticias las que recibió la Diócesis, en primer lugar el nombramiento del nuevo Obispo y en segundo el inicio de la campaña para recaudar fondos para la restauración de la Catedral.