Exigen 60 años para feminicida de Karla; posponen audiencia

​El caso de Karla conmocionó tras la violencia ejercida en su contra, su cuerpo presentaba 43 heridas causadas por arma punzocortante.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Familiares de Karla Roses, exigen la pena máxima de 60 años de prisión para el responsable de su feminicidio, tras el inicio de la etapa de apertura del juicio oral.

Elizabeth Roses Ramírez, madre de la víctima, solicitó que el proceso judicial se desarrolle con perspectiva de género para sancionar un crimen marcado por el odio y la manipulación.

Sin embargo, la audiencia programada para este viernes 6 de febrero fue nuevamente pospuesta para el 6 de marzo.

De acuerdo con la familia, el agresor actuó con alevosía y ventaja mediante un control psicológico previo sobre la joven.

La audiencia intermedia, donde se presentaron los medios de prueba, concluyó el pasado 4 de diciembre de 2025 después de un periodo de ocho meses de espera.

La madre de la joven espera que el castigo sirva como precedente en el estado. «Nosotros pedimos la pena máxima que hay en Tamaulipas y que son 60 años, esperemos que haya una sentencia ejemplar, de aquellas que marquen historia, de aquellas como pocas mujeres que han tenido esa justicia».