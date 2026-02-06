Extranjera se comió un tamal con todo y hoja, su mala reseña se hizo viral

La mujer reconoció que al enmendar su error la experiencia y el sabor fueron muy superiores

MÉXICO.- Una mujer de nombre Rebecca O. cometió un gran error al probar los tamales por primera vez, lo que la llevó a dejar una pésima reseña del local donde decidió consumir el tradicional platillo mexicano.

Su experiencia literalmente “de infierno al cielo”, pues cuando supo en qué se había equivocado aseguró que se trataba de la mejor comida de su vida y es que Rebecca, una mujer angloparlante, intentó comerse el tamal con todo y la hoja.

Debido a que la reseña fue escrita en inglés, las redes asumieron que se trata de una mujer que no es mexicana y que muy posiblemente el restaurante se encontraba en una país diferente a México.

“Un tamal absolutamente horrible. Era gomoso, fibroso y ni siquiera podía morderlo. (Absolutely awful tamale. It was chewy, stringy, and I couldn’t even bite through it)”, escribió en la reseña del lugar, que aparenta ser el apartado de Google Maps para calificar comercios, locales y empresas.

Le dio al lugar sólo una estrella. Al parecer, Rebecca recibió orientación posterior sobre cómo debía comerse un tamal, es decir, que debía quitarle la hoja de maíz que lo recubre, por lo que intentó modificar su valoración, sin embargo, no supo cómo hacerlo así que decidió tomar otro acercamiento para resolver el conflicto.

Esta es la imagen de la reseña que se volvió viral

Del infierno a una experiencia “única en al vida”

Rebecca O respondió en un nuevo comentario asegurando que no sabía cómo eliminar su otra review y admitiendo que había cometido un gran error. “Bien, me dijeron que no debía comerme la hoja de maíz. Eso cambió por completo la experiencia. Sinceramente es lo mejor que he comido, Oh mi Dios. Lamento que no se cómo borrar la reseña anterior, mi error”.

Su sincera disculpa no pasó desapercibida por otros usuarios de las redes sociales, quienes notaron el cambio de una estrella a cuatro, el máximo posible. Este gesto hizo que una captura de su reseña se viralizara en internet, siendo compartida en diversas redes, donde se llenó de comentarios celebrando su honestidad al reconocer su error. En su mayoría lo tomaron con humor, aunque no faltó quienes la criticaron por juzgar sin saber y hubo también algunos que reconocieron que habían caído en el mismo error, fortaleciendo así la idea de que el hecho ocurrió fuera de México.

“Respeto para ella por hacerse responsable de lo que dijo”, “hermano, al menos ella regresó y les dio sus cinco estrellas”, “Es que ella no sabía, jajaja, me alegra que regresó y lo intentó bien”, “Creo que un presidente estadounidense intentó comerse un tamal así… ‘¿Gerald Ford?’ Cualquier comida envuelta en hojas y cocinada al vapor es deliciosa. Genial, ahora tengo hambre”, “Me pasó lo mismo con un queso, lo comí y fue desagradable, así que lo evité después. Resulta que no me tenía que comer la cera que lo envolvía”, “¿Cómo vas a ir a comer tamales y ni siquiera sabes cómo se comen?”, fueron algunos de los comentarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO