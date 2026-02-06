¿Firmeza opositora?

GOLPE A GOLPE / JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Circula en redes sociales una encuesta que refiere la evaluación ciudadana hacia sus gobernantes estatales; y, en el top ten de la aprobación aparecen cuatro que arribaron al cargo vía morena –aunque en tres casos en alianza con el PVEM y el PT, pues en el otro quedó fuera el verde–, ubicándose en las posiciones quinta, sexta, octava y décima.

El primer sitio, según refiere la encuestadora CRIPESO (que ha tenido aciertos constantes en sus mediciones de la última década), al 15 de enero próximo pasado, lo ocupa Manolo Jiménez Salinas (Coahuila), militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En segundo lugar está la mandataria de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, afiliada al Partido Acción Nacional (PAN).

Mauricio Kuri González, de Querétaro, también miembro del membrete albiceleste, se ubica en tercer sitio.

En cuarta posición, Samuel Alejandro García Sepúlveda (Nuevo León) representando a Movimiento Ciudadano (MC).

Clara Marina Brugada Molina (morena), de la Ciudad de México, surge en quinto lugar.

En tanto (su compañero de partido), Alejandro Armenta Mier (Puebla), asoma en sexto.

El séptimo escalón lo ostenta Libia Denisse García Muñoz Ledo (PAN) de Guanajuato.

Delfina Gómez Álvarez (Estado de México), de morena, queda situada en el octavo sitio.

En el noveno Jesús Pablo Lemus Navarro, de Jalisco, representando a MC.

Y en el décimo: Julio Ramón Menchaca Salazar (Hidalgo), de morena.

Este estudio demoscópico (realizado por la casa encuestadora), arroja datos significativos que deben tomarse en cuenta ante el proceso electoral recurrente 2026-27 a instalarse en septiembre de este mismo año. Y por lo que viene al siguiente, como es la renovación de cuatro gubernaturas, que corresponden a Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas.

De las 17 que estarán en juego en el proceso electoral próximo, hay cinco en manos de los opositores a morena: Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí.

Aparentemente el membrete guinda no tendría problemas en los otros 12 (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Pero, según el comportamiento que durante su gestión han exhibido al amparo del poder varios mandatarios, estarían en riesgo más gubernaturas de lo que suponen los altos mandos morenistas.

En Baja California, por ejemplo, la imagen de la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda se mantiene a la baja por la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza contra su ex esposo, Carlos Torres Torres (por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero), de quien, ella dice, se divorció en noviembre de 2025, a consecuencia de que el gobierno yanqui les canceló la visa.

Layda Elena Sansores San Román (la gobernadora de Campeche) ha perdido el apoyo del Congreso estatal, por su enfrentamiento con 11 de los 16 diputados de morena, quienes hace días rechazaron endeudar al estado con un crédito de mil millones de pesos, denunciado que hay amenazas en su contra por parte de la mandataria, lo cual ya ha generado ‘rompimientos’ partidistas.

Guerrero no se queda atrás, pues hay múltiples denuncias en contra de la mandataria Evelyn Cecia Salgado Pineda, por presuntos vínculos de sus familiares con el crimen organizado; amén, acusaciones de corrupción y cuestionamientos sobre su manejo de crisis y falta de sensibilidad ante la situación.

En Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla mantiene repudio popular por su mala administración gubernamental y la inseguridad que no disminuye. Pero, además, por su inclusión en las listas de narco políticos, puesto que varios de sus familiares son miembros de Cárteles Unidos, según refiere la población purépecha.

Por si fuera poco, los asesinatos del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, y otros ocho alcaldes ocurridos a lo largo de su gestión, echan por tierra sus afirmaciones de que hay una reducción de homicidios,

Otro gobernador que también abona al descrédito de morena, es el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según cuentan en aquel estado, desde hace años se relacionó con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien pudo haberle financiado su campaña por la gubernatura, como en su oportunidad fue revelado por Francisco Labastida Ochoa.

Un dato más: las autoridades gringas lo señalan de narco político.

Hasta aquí, por hoy, por falta de espacio.

Correo: jusam_gg@hotmail.com