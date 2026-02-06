Tiempos difíciles para Alcaldes relacionados con delincuencia

-Tiempos difíciles para Alcaldes relacionados con delincuencia.

-Felices políticos dinosaurios porque seguirán las “pluris”.

-Reafirman presidentes de Rusia y China apoyo a Venezuela y Cuba.

En mis recientes columnas, en más de una ocasión cité la problemática en municipios de todo el país, donde a todas luces se supone que sus autoridades por mutuo propio o por sometimiento, tienen relación con la delincuencia organizada.

Y con datos confiables de altas esferas de gobierno, hemos citado con certeza de que ya no hay tiempo que perder, el crecimiento de la fuerza delincuencial en muchos municipios más la presión del gobierno norteamericano, obligan a acciones severas para tratar de atajar la ilegalidad, el crimen, el asalto, la extorsión.

Y ayer aún no aclaraba de todo el día, cuando el responsable de las acciones contra la delincuencia en el país OMAR GARCÍA HARFUCH titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer en sus redes sociales la captura del Alcalde de Tequila Jalisco, DIEGO RIVERA NAVARRO y de sus tres principales funcionarios el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

Esa acción dentro de la Operación Enjambre, mediante la cual van un total de cuatro Alcaldes y un buen número de funcionarios en cada uno de los casos, y esto apenas empieza, porque nos aseguran que muchas novedades ocurrirán en pocos meses.

Desde luego en las distintas regiones del país también hay Alcaldes que no se han torcido pese a amenazas y algunos en las semanas recientes han denunciado y hasta han pedido auxilio al Gobierno Federal ante el acoso de los grupos delictivos.

Y la “limpia” ciertamente viene por lo necaserío que es y por la presión de Estados Unidos, pero también seguramente porque se trata de demostrar que es cierto que se trabaja contra la impunidad así sean gobiernos morenistas, a fin de que en los tiempos electorales que se avecinan no hagan pagar castigando con voto ciudadano, a los candidatos del partido en el poder federal.

La captura de los principales funcionarios de Tequila, Jalisco, seguramente tiene nerviosos a decenas de Alcaldes de todo el país.

LAS PLURIS SEGUIRÁN

Muy felices los que quieren ser diputados o senadores sin batallar y sin gastar, pero más felices aún, los que hasta por veinte años o más, se han enriquecido al convertirse en expertos trapecistas que con agilidad asombrosa brincan de la cuerda del Congreso de la Unión a la cuerda del Senado o del Senado al Congreso de la Unión.

Con la alegría reflejada en su rostro, RICARDO MONREAL aseguró ayer que el Congreso de la Unión seguirá sin modificaciones, 300 diputados de mayoría relativa y 200 plurinominales.

RUSIA Y CHINA

Pues resulta que ayer los presidentes de Rusia, BLADIMIR PUTIN y el de China, XI JINAIN ratificaron el compromiso de seguir apoyando a Venezuela y a Cuba, pese a las amenazas de DONALD TRUMP presidente de Estados Unidos.

Ahora esperemos que responde el muy brincado de TRUMP, que a toda costa extiende sus tentáculos por toda América latina y también hacia Groenlandia.

ALCALDE DE REYNOSA

Pues de Tamaulipas, el único Alcalde que se atreve a hablar de las extorsiones, es el de Reynosa CARLOS PEÑA porque asegura que el n su territorio se sufre de ello y pide a la ciudadanía que denuncie.

EN TAMPICO

Anoche andaba muy activa la Alcaldesa de Tampico, MÓNICA VILLARREAL, allá por el rumbo de La Borreguera. Con eso cerró la apretada agenda de jueves.