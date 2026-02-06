«Malo sería que no hubiera dicho nada»: Sheinbaum sobre el video del ministro Hugo Aguilar

La Presidenta señaló que el Ministro Presidente ya ofreció disculpas ante lo ocurrido durante la conmemoración del 109 aniversario de la Consitución de 1917.

MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al video del Ministro Hugo Aguilar, quien encabeza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el clip, que fue grabado ayer antes del evento de la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917, se ve a una colaboradora de Aguilar limpiándole sus zapatos.

“Él ya sacó una comunicación, dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas, y digamos que él tiene que dar su explicación, pero ahora todo lo que han hecho alrededor de esto, en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial, él ya dio su explicación.

“Malo sería que no hubiera dicho nada, uno puede cometer errores, ofrecer disculpas, decir: no fue mi intención, ocurrió esto, pasó esto en este momento, y ofrezco disculpas, y explicó qué fue lo que pasó, malo sería que él no hubiera dicho nada (…) es muy importante que todos los que somos parte del servicio público, hay que mantener una actitud de humildad y en este caso él dio su explicación, es muy bueno, porque de otra manera el haberse quedado callado sería distinto”, explicó la titular del Ejecutivo federal en la Mañanera de este 6 de febrero, en Morelia, Michoacán.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO